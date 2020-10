TSV Motor Gispersleben

SG Walschleben/Elxleben1:1

Nicht nur die Jungspunde beider Teams kennen sich durch die Spielgemeinschaft ihrer Vereine ausgezeichnet. Auch zwei schon etwas gestandenere Spieler traten einst gemeinsam gegen den Ball: Gisperslebens defensiver Organisator Bastian Urbach und Walschlebens Torjäger Kevin Köllner spielten für Gebesee zusammen schon Landesklasse. Ungewollt erwies Urbach seinem alten Kompagnon beim Derby am Sonntag einen Freundschaftsdienst und sorgte somit für die leistungsgerechte Punkteteilung. 75 Minuten waren gespielt, als Urbach den Ball mit dem Schienbein so unglücklich traf, dass er Köllner direkt in den Lauf fiel. Der ließ sich, wie es seine Art ist, nicht zweimal bitten und verschaffte dem Aufsteiger einen Punktgewinn.

Beide Trainer hielten das dann auch für das folgerichtige Ergebnis. „Wir hatten uns mehr erhofft, aber das Selbstverständnis fehlt noch etwas und Walschleben hat sich den Punkt verdient“, sagte Motor-Trainer Tom Dziony. „Gispersleben war spielerisch natürlich etwas besser, aber wir haben sie gut von unserem Tor ferngehalten und hatten sogar die klareren Chancen“, ergänzte sein Gegenüber Steffen Ehrich.

Nur einmal überwand Motor die solide Gästedeckung, als Le van und Reichl im Verbund den Ball erkämpften und den durchstartenden und zum 1:0 vollendenden Schenke bedienten (36.).

SV Blau-Weiß Büßleben

SV Bielen5:2

Mit einem insgesamt problemlosen 5:2-Heimsieg gegen harmlose Bielener hat der SV Blau-Weiß Büßleben unverhofft die Tabellenführung der Landesklasse-Staffel 2 übernommen, da sein nächster Gegner Mühlhausen nur 1:1 spielte. „Spielerisch werden wir dem Tabellenstand noch nicht gerecht, auch heute haben wir wieder zu viele Fehler gemacht. Aber zwölf Punkte sind natürlich erstmal schön“, meinte Büßlebens Coach Mario Wisocki.

Diesmal war es sein sonst zuverlässiger Torwart und Kapitän Apitius, der das Spiel nach klarer 4:0-Pausenführung kurzzeitig spannend machte. Erst rollte er den Ball zu Abwehrmann Quitt, der sich aber gerade die Schuhe band – Dittmann sagte danke (52.). Acht Minuten später boxte er sich Jochmanns recht harmlosen Versuch selbst ins Tor. Laube ließ sich vom Fehlerteufel anstecken: Sein Rückpass verhungerte, doch diesmal verhinderte Apitius gedankenschnell das mögliche 4:3. Danach beruhigte sich das Spiel wieder, Hucke nutzte Heymels Steckpass – seinen zweiten des Tages – zum 5:2-Endstand (87.).

In Hälfte eins erarbeiteten sich die spielerisch noch ausbaufähigen Büßlebener den deutlichen Halbzeitstand mit gutem Pressing und cleverer Chancenverwertung. Zweimal traf der emsige Jannes Kiermeier, einmal Quitt per Strafstoß, einmal der aufgerückte Verteidiger Göbel. Bielen brachte ohne die Hilfe der Blau-Weißen wenig zustande.

FSV Sömmerda

SC Leinefelde0:1

Die Crux der vergangenen Saison bereitet dem FSV Sömmerda auch in der neuen Spielzeit Kopfzerbrechen: viel Aufwand, gute Chancen, wenig Ertrag, fehlende Punkte. So reichte den Leinefeldern ein klasse Schuss von Bachmann aus 25 Metern in den Winkel (45.), um die drei Punkte mit aus dem Kurt-Neubert-Sportpark nach Hause zu nehmen. Bis auf einen weiteren Pfostentreffer hatten die Gäste wenig Klares zu bieten. „Aber wir eben, vor allem in der zweiten Halbzeit, auch nicht. Ein Unentschieden wäre dennoch verdient gewesen“, verwies FSV-Coach Dominik Hoffmann auf die beiden Hochkaräter von Fritsche und Horn, die sie beim Stand von 0:0 nach schönen Kontern nicht nutzen konnten. Und diesmal war auch Kunze kein Glück vergönnt: Sein Versuch in der Schlussminute wurde, anders als bei seinem ganz späten Siegtreffer in Walschleben, von der Linie gekratzt.

VfB Artern

An der Lache/Concordia1:2

Das kleine, unscheinbare Strafraumgespenst namens Eric Werner (schon in den letzten beiden Spielzeiten insgesamt 47 Treffer) hat An der Lache/Concordia im Kellerduell beim noch punktlosen Aufsteiger Artern den späten Sieg beschert. „Glücklich war er aus meiner Sicht nicht, weil wir kämpferisch und läuferisch anders als Artern bis zum Schluss am Drücker waren“, so die Einschätzung von Laches Co-Trainer Markus Hohmann.

In Führung gingen aber die Platzherren: Exners als Flanke gedachter Ball senkte sich über Gästekeeper Topf hinweg an den Innenpfosten und ins Tor (12.). In einem offenen Schlagabtausch scheiterten Werner und John zunächst noch am guten VfB-Torwart Hübner. Erst ein weiter Abschlag von Topf leitete den Ausgleich ein, denn Steinmetz verlängerte zu Werner, dessen geblockter Schuss beim abstaubenden Rein landete (68.). Als das Remis fast ausgemachte Sache war, köpfte John Weis’ Freistoßflanke an den Pfosten – das reichte Werner, um in Müller-Manier den Rest zu erledigen (90.).