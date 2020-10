Uwe Neuber denkt gern an seine Zeit als aktiver Fußballer zurück. Und das nicht nur an seinem 65. Geburtstag, den er am 27. Oktober feiert. Sowohl beim FC Carl Zeiss Jena als auch bei Wismut Gera erlebte er tolle Momente.

Mit 14 Jahren wechselte Neuber in die Zeiss-Stadt, hatte sich gerade erste Meriten verdient, als er in Berlin die Schüler-Auswahl des Bezirkes Gera mit einem 2:0 im Finale gegen Magdeburg zum Spartakiade-Erfolg führte. „Das Endspiel habe ich bis heute nicht vergessen. Ich war Kapitän. Unser Trainer war damals Fritz Schattauer“, verrät der gebürtige Geraer, der in Jena einen kontinuierlichen Weg über die Jugend und Junioren, die zweiten Männer in der DDR-Liga bis in die damalige Oberliga-Elf beschritt.

Nachdem Uwe Neuber als 19-Jähriger unter Trainer Hans Meyer beim FC Carl Zeiss debütierte, wurden seine Einsätze ab 1976 häufiger. „Trotzdem hatte ich keinen leichten Stand. Mein Vater war DTSB-Vorsitzender des Bezirkes Gera. Und wenn er in seiner Position bei den Verantwortlichen des FC Carl Zeiss Jena Kritik an Leistungen oder Ergebnissen übte, dann fiel das irgendwie wieder auf mich zurück“, erinnert sich der nur 1,72 Meter große einstige Mittelfeldspieler.

Sieben Europacup-Spiele

Zwischen 1975 und 1979 bestritt er für die Saalestädter 73 Oberliga- und sieben Europacup-Spiele. Besonders in Erinnerung geblieben ist Neuber das Rückspiel der zweiten Uefa-Cup-Runde 1977/78 am ­2. November 1977 gegen die Belgier von RWD Molenbeek. Nach dem 1:1 vom Hinspiel stand es im Ernst-Abbe-Sportfeld nach 120 Minuten ebenfalls 1:1, so dass es ins Elfmeterschießen ging. „Ich wäre der nächste Schütze gewesen, doch rettete mich damals Torwart Detlev Zimmer mit seinem zweiten gehaltenen Elfer. Ich habe am ganzen Körper gezittert, wäre wahrscheinlich mit meinem Schuss gar nicht bis zum Tor gekommen“, so Neuber, dem in Jena eine durchzechte Nacht vor der DDR-Kommunalwahl 1979 zum Verhängnis wurde.

Sein Nichterscheinen am Jenaer Teamtreffpunkt um acht Uhr zog harte disziplinarische Maßnahmen nach sich. „Dass ich mit Thomas Töpfer mittags doch noch gewählt habe, interessierte niemanden mehr“, verrät der Geraer. Ein Jahr Sperre und das Verbot, jemals wieder DDR-Oberliga zu spielen, wurden vom Sportgericht in Berlin als Sanktionen ausgesprochen.

113 DDR-Liga-Spiele für Wismut Gera

Von 1981 bis 1986 absolvierte er 113 DDR-Liga-Spiele für Wismut Gera, kam auch nach einem Patellasehnenriss bei Motor Suhl nochmals auf den Platz zurück.

Mit verschiedenen Trainern machte er unterschiedliche Erfahrungen. „Der beste Trainer in Gera war für mich Hans Speth. Matthias Heymann ist beim Waldlauf immer mitgerannt und war dann auch noch der Schnellste.“

Im Herbst 1986 wurde er dann gemeinsam mit Michael Klammt und Matthias Kaiser vom damaligen Trainer Gerd Struppert aussortiert. „Ich hätte auch zu Motor Fritz Heckert Karl-Marx-Stadt gehen können, habe mich dann aber für die Spielertrainer-Stelle beim Bezirksligisten Dynamo Gera entschieden, wo ich den heutigen Präsidenten des FC Erzgebirge Aue, Helge Leonhardt, abgelöst habe“, erzählt er.

Nach seiner Kündigung bei der Polizei in der Wendezeit („Das war der größte Fehler meines Lebens“) folgten schwierige Zeiten. „Ich konnte nur Fußballspielen, hatte zwar Werkzeugmacher gelernt, aber nie als solcher gearbeitet“, so Uwe Neuber, der anschließend noch für Wismut Gera-Bieblach und den VfB Gera dem runden Leder nachjagte. 1996 übernahm er das Traineramt beim TSV 1880 Zwötzen. Weiter ging es mit Trainerstationen beim VfL Gera 1990, bei OTG 1902 Gera und beim Nachwuchs des 1. FC Gera 03.