Van Duijvenbode erreicht zweite Runde bei Darts-WM

London. Der nur als "Auberginen-König" bekannte Darts-Profi Dirk van Duijvenbode hat bei der Weltmeisterschaft in London die zweite Runde erreicht.

Van Duijvenbode besiegte am Freitagabend im Alexandra Palace den englischen Junioren-Weltmeister Bradley Brooks mit 3:2 und darf nun in Runde zwei gegen Englands Ex-Weltmeister Rob Cross antreten. Der Niederländer, der hauptberuflich bei einer Auberginen-Farm angestellt ist, schaffte in diesem Jahr seinen Durchbruch auf der Tour. Am Samstag (ab 13.00 Uhr/Sport1 und DAZN) sind in Max Hopp und Nico Kurz zwei Deutsche im Einsatz. Hopp spielt gegen Mervyn King, Kurz trifft auf Andy Hamilton (beide England).

