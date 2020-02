Eisenach. Volleyball-Thüringenligist schmettert sich in Eisenach mit glattem 3:0 zurück in die Titelspur

VC Gotha II im Schnellverfahren zu drei Punkten

Die zweite Mannschaft des VC Gotha hat sich in der Volleyball-Thüringenliga zurück in die Titelspur geschmettert. In Eisenach rehabilitierte sich die Zweitliga-Reserve für die Niederlage in der Vorwoche und siegte im Schnellverfahren glatt mit 3:0. Durch den neunten Punktedreier im elften Saisonspiel rückte die Sechs von Trainer Steffen Hüther bis auf einen Zähler an Tabellenführer Schmalkalder VV heran, der zuvor gegen die kämpferisch stark aufspielenden Gastgeber im Tie-Break den Kürzeren zog und schon zwei Partien mehr als Gotha absolviert hat.

Die Gothaer, die gegenüber dem 2:3 in Schmalkalden personell besser aufgestellt waren, diktierten das Match durchweg. Vor allem die wuchtigen Schmetterschläge von Marcel Herrmann – immer wieder gut in Szene gesetzt von Zuspieler Christian Franz – stellten die SG Eisenach/Herleshausen vor unlösbare Probleme. Nach weniger als einer Stunde war das 3:0 für den Titelverteidiger in Sack und Tüten.

Wesentlich spannender gestaltete sich das Spiel zuvor, als die abstiegsbedrohten Hausherren ihren Formanstieg unterstrichen und dem Favoriten mehr als nur die Stirn boten. Nach nervösem Beginn konnte die SG mit beherzten Aktionen den Satzrückstand umbiegen. Abschnitt vier ging wieder an die annahmestarken Schmalkalder, doch im Tie-Break wurde Eisenachs größerer Siegeswille belohnt.

Ergebnisse: SG Eisenach/Herleshausen – Schmalkalder Volleyballverein 3:2 (20:25, 26:24, 25:17, 19:25, 16:14), SG Eisenach/Herleshausen – Volleyball Club Gotha II 0:3 (21:25, 20:25, 15:25).