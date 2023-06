Velo-Grand-Prix in Meiningen lockt Radsportler zu Thüringens größtem Jedermann-Rennen

Am Samstag bestimmt wieder der Radsport beim Velo-Grand-Prix die Szenerie in Meiningen. Es ist Thüringens größtes Rennen für Jedermann.

Meiningen. Am Samstag steigt in Meiningen mit dem Velo-Grand-Prix das größte Thüringer Radrennen für Jedermann. Nachmeldungen sind noch am Veranstaltungstag möglich.

Ex-Radprofi Matthias Hahn veranstaltet an diesem Samstag, 17. Juni, mit seinem Verein Gute Laune Sport zum dritten Mal den Velo-Grand-Prix in Meiningen. Es ist das größte Jedermann-Radrennen in Thüringen. Für den großen Radsport-Tag in der Theaterstadt wird eine 34-km-Runde durch die Rhön mit 324 Höhenmetern über Melkers, Herpf und Sülzfeld abgesperrt.

Gefahren werden können eine, zwei oder drei Runden, wobei auf der kurzen Schleife auch Trekkingräder zugelassen sind. Nach dem Jedermann-Rennen gehen 15 Vip-Gäste auf E-Bikes an den Start. Rund um das Start- und Zielgelände am Staatstheater wird ein buntes Rahmenprogramm geboten. Der erste Startschuss fällt um 10 Uhr für die 68-km-Schleife. Nachmeldungen sind vor Ort bis 9.30 Uhr möglich.

www.gutelaunesport.de