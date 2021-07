Vereinsleben: An der Wipper geht eine Ära zu Ende

Leinefelde-Worbis. Wolfgang Schug gibt nach 17 Jahren den Vorsitz beim SV Einheit Worbis an seinen Nachfolger Jens Kolle ab

Ganz im Zeichen von Wolfgang Schug stand die Jahreshauptversammlung von Einheit Worbis in der Aula des Marie Curie-Gymnasiums in der Wipperstadt. Letztmalig begrüßte der 60-Jährige die 54 Mitglieder sowie zahlreiche Gäste mit dem Bürgermeister Thomas Rehbein, Lothar Kruse als stellvertretender Vorsitzender des Kreissportbundes Eichsfeld, sowie den Ehrenvorsitzenden Hermann Geburzky vom Worbiser Sportverein.

An diesem 13. Juli ging eine lange Ära zu Ende. Seit 1995 wirkte der gebürtige Erfurter im Führungsgremium eines der größten Sportvereine im Eichsfeld mit, zunächst als stellvertretender Vorsitzender. Im Jahr 2004 übernahm der Rechtsanwalt dann selbst das Steuer, lenkte das Vereinsschiff in 17 Jahren sicher und gekonnt durch jedes noch so schwierige Fahrwasser.

Großes organisatorisches Geschick demonstriert

Sein großes organisatorisches Geschick demonstrierte der Vater eines erwachsenen Sohnes vor fünf Jahren bei der Ausrichtung der Deutschen Senioren-Meisterschaften in der Leichtathletik mit zahlreichen Teilnehmern, die sein Verein gemeinsam mit dem SC Leinefelde im heimischen Ohmbergstadion sowie im Leinefelder Leinesportpark mustergültig veranstaltete.

Trotz seiner beruflichen Belastung und seiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Aufsichtsrat einiger Eichsfelder Einrichtungen fand der passionierte Geher und Hobbyfußballer, der sein sportliches Engagement seit einigen Jahren auch im Golf umsetzt, immer wieder Zeit, sich um die Belange der zahlreichen Abteilungen vom Fußball bis zum Tischtennis in seinem Sportverein zu kümmern, hatte stets ein offenes Ohr für die Belange der zahlreichen Mitglieder.

Ehrennadel der Stadt Leinefelde-Worbis soll Schug verliehen werden

Sein Schaffen und sein großes Engagement würdigte Ortsbürgermeister Rehbein und kündigte unter dem großen Beifall der Anwesenden an, dass er dem scheidenden Vorsitzen anlässlich des Stadtfestes die Ehrennadel der Stadt Leinefelde-Worbis im feierlichen Rahmen verleihen werde.

Sein Nachfolger Jens Kolle, der als Handballer bereits lange Zeit als stellvertretender Vorsitzender an der Seite von Wolfgang Schug wirkte, schlug seinen Vorgänger als zweiten Ehrenvorsitzenden nach Hermann Geburzky vor. Diesem kamen die Mitglieder nach, erteilten ihm unter Minuten langen stehenden Ovationen eine große Ehre.

„Ich bin mir bewusst, in welche große Fußstapfen ich trete“, sagte der neue Vereinsboss, der sich auf sein neues Ehrenamt freut und auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Vorstandskollegen, den Mitgliedern und Abteilungsleitern zum Wohle des im Jahre 1875 gegründeten Eichsfelder Traditionsvereins.