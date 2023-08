Verpatzter Einstand des Hockey-Weltmeisters gegen Wales

Mönchengladbach Hockey-Weltmeister Deutschland verpatzt seinen Einstand bei der Heim-EM. Am Ende steht nur ein 3:3 gegen Außenseiter Wales.

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben den erwarteten Auftaktsieg bei der Heim-EM in Mönchengladbach verpasst und sich gegen Außenseiter Wales mit einem überraschenden 3:3 (1:0) begnügen müssen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning tat sich am Samstag in Mönchengladbach schwer und muss sich nun in dem mit Spannung erwarteten Duell am Montag (18.00 Uhr) mit Titelverteidiger Niederlande mächtig steigern. Die Niederländer gewannen ihre erste Partie gegen Frankreich deutlich mit 6:0 und übernahmen die Tabellenspitze der Gruppe B.

Hellwig gelingt der umjubelte Treffer zur Führung

Beim ersten Pflichtspielauftritt der DHB-Auswahl auf deutschem Boden seit dem Gewinn der WM im Januar in Indien hatte das Team seine Mühe und kam durch die Treffer von Malte Hellwig, Lukas Windfeder (beide Uhlenhorst Mülheim) und Tom Grambusch vom deutschen Meister Rot-Weiss Köln nur zu einem Remis.

Im gut gefüllten Hockeypark präsentierten sich die Gastgeber nach einem begeisterten Empfang zwar hoch motiviert und waren auch die dominierende Mannschaft, kamen aber gegen die mit großem Einsatz verteidigenden Waliser zu wenig klaren Torchancen. WM-Torjäger Niklas Wellen hatte zweimal den Führungstreffer auf dem Schläger, scheiterte jedoch jeweils knapp.

Nach einem Konter gelang dann Hellwig noch vor der Pause der viel umjubelte Führungstreffer. Nach einer Strafecke erhöhte Windfeder in seinem 150. Länderspiel auf 2:0, Tom Grambusch traf nach einer Strafecke zum 3:1. In der kampfbetonten Partie musste Keeper Jean-Paul Danneberg von Rot-Weiss Köln durch Jack Pritchard (2) und Gareth Furlong gleich drei Gegentreffer hinnehmen.