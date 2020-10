Erfurt. Geisterspiele in der Bundesliga, Lockdown im Amateur- und Freizeitsport: Bund und Länder greifen angesichts rasant steigender Infektionszahlen zu drastischen Einschränkungen.

Verschärfte Corona-Maßnahmen: Freizeit- und Amateursport stehen weitgehend still

Der Sport wird von verschärften Corona-Maßnahmen hart getroffen. Vor allem der kleine Sport. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen lassen Bund und Länder den Profisport im November nur noch ohne Zuschauer zu. Das betrifft ebenso die Fußball-Bundesliga. Der Spiel- und Wettkampfbetrieb im Freizeit- und Amateursport wird dagegen ab 2. November weitestgehend untersagt. Das sieht das Beschlusspapier nach der Runde der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch vor. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Was die Ergebnisse für den Thüringer Sport im Detail bedeuten, darüber wollte sich der Landessportbund (LSB) noch nicht äußern, sondern erst die Beschlüsse und deren Formulierung abwarten. Eine der Fragen ist etwa, was sich genau hinter dem Begriff Freizeit- und Amateursport verbirgt und wo die Grenze zum Profisport verläuft.

Amateur- und Freizeitsport ab Montag eingestellt

Nach der Beschlussvorlage wird der Amateursportbetrieb vom Montag an eingestellt. Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. Vereine dürfen nicht mehr trainieren. Individualsport, beispielsweise allein oder zu zweit joggen gehen, ist weiter erlaubt. Damit trifft die Zwangspause die Vereine im Land extrem hart. Inständig hatte der LSB bis zuletzt darauf gehofft, dass der für die Gesellschaft wichtige Vereinssport nicht voll ausgebremst wird und länderspezifische Lösungen zugelassen werden.

Birgit Pelke ist hin- und hergerissen zwischen Notwendigkeit der Schutzmaßnahmen für die Gesundheit und deren Tragweite. Die Vorsitzende des Stadtsportbundes Erfurt befürchtet erheblichen Schaden für die Sportlandschaft. „Ohne Wettkämpfe und Training liegen die Vereine brach“, sagte sie. „Da nützt es nichts, eine neue Halle zu haben, wenn man keine Vereine mehr hat, keine Trainer und keine Sportler.“ Abgesehen davon müsse die Politik schauen, wie sie die Vereine wieder unterstützen kann.

Ausbaden, was woanders angerichtet wurde

Für Jan Koschinsky, Vorsitzender des KSB Greiz und Kegel-Trainer bei Auma, sind die Beschränkungen „zum Wohle der Gesundheit“, mit denen der kleine Sport jetzt wieder leben muss, „vielleicht richtig und nachvollziehbar“. „Im Prinzip sind wir ja keinen Schritt weiter, wir erleben das gleiche Szenario wie im März. Und mich beschleicht das Gefühl, dass wir ausbaden müssen, was woanders angerichtet wurde. Ich befürchte, dass viel kaputtgeht bei uns im Kreis. Dass die kleinen Vereine, die vom Ehrenamt leben, leiden, dass die Kinder und Jugendlichen wegbleiben. Doch die Vereine brauchen ihre Mitglieder und die Mitglieder ihre Vereine. Ich kann nur hoffen, dass die Maßnahmen greifen und dass wir bald wieder in die Sporthallen können und wieder etwas Normalität einzieht.“

Geisterspiele im Profifußball

Die 36 Vereine der Deutschen Fußball-Liga (DFL) müssen sich nicht gänzlich auf eine neue Situation einstellen: Bereits in den vergangenen Wochen hatte es aufgrund steigender Infektionszahlen zahlreiche Spiele ohne oder nur mit wenigen Hundert Zuschauern gegeben. Mönchengladbach und Schalke kündigten an, dass am Wochenende keine Fans zugelassen werden.

Ein umfassendes Hygienekonzept hatte dem Profifußball im Frühjahr die Wiederaufnahme des Spielbetriebes mit Geisterspielen ermöglicht. Für die aktuelle Saison erhielten die DFL wie der gesamte Sport von der Politik grünes Licht, zumindest bis zu 20 Prozent die Stadien auslasten zu dürfen. Genutzt werden konnte das in den wenigsten Fällen. Dass Geisterspiele das Minimum fürs Überleben der Vereine sind, hatten mehrere Bundesliga-Funktionäre betont.

Andere Profi-Ligen in Bedrängnis

In den anderen Profi-Ligen sieht es dagegen bereits jetzt düsterer aus. Im Basketball, Handball, Eishockey oder Volleyball sind die Vereine deutlich stärker auf die Zuschauereinnahmen angewiesen.

Die Anordnung der Geisterspiele widerspreche „eigentlich dem, was wir letzte Woche mit den Chefs der Staatskanzleien besprochen haben“, sagte Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga. „Da war der Tenor noch eindeutig: Der Sport hat seine Hausaufgaben gemacht und trägt nicht zum Infektionsgeschehen bei.“ Er kündigte an, nochmals „den Dialog“ suchen zu wollen.

„Aus unserer Sicht gibt es fachlich-hygienisch keine Gründe dafür“, sagte Stefan Holz, Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga. „Es werden von uns Hygienekonzepte verlangt, für die wir viel Geld in die Hand nehmen und mit ausgewiesenen Experten zusammenar­beiten. Und obwohl die Testphase gezeigt hat, dass die Konzepte funktionieren, dreht man uns doch den Saft ab. Das ist bitter.“ Der BBL-Chef will die Beschlüsse erst einmal abwarten. „Vielleicht gibt es ja noch etwas Kleingedrucktes, das Ausnahmen zulässt.“ Er sei froh, dass die Ligen zumindest spielen dürfen.