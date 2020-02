Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VfB 09 Pößneck mit deutlichem Fingerzeig an die Konkurrenz

Wenn das mal kein Fingerzeig war. Keine sieben Tage vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres präsentierten sich die Kreisoberliga-Fußballer des VfB 09 Pößneck in absoluter Galaform und fegten den verlustpunktfreien Spitzenreiter der benachbarten Kreisoberliga Ostthüringen, den SV Blau-Weiß Niederpöllnitz, förmlich vom Platz.

In 15 Ligaspielen kassierten die Blau-Weißen zwölf Gegentore. Nun klingelte es in der Griebse in nur 90 Minuten neunmal im Niederpöllnitzer Kasten. Selbstredend sollte man die Ergebnisse von Testspielen nie überbewerten, doch VfB-Coach Johannes Liebmann sah auch abseits der nackten Zahlen einen starken Auftritt seiner Elf.

Extrem hungrig und stark gegen den Ball

„Ich habe Niederpöllnitz davor noch nicht spielen sehen. Deshalb kann ich deren Leistung nicht einordnen. Unseren Spielern kann ich aber nur ein Lob aussprechen. Sie haben die Aufgaben wirklich gut umgesetzt, waren extrem hungrig und haben stark gegen den Ball gearbeitet“, so Liebmann.

In der Torschützenliste tat sich besonders Lucas Hoffmann hervor, der den Reigen mit einem lupenreinen Hattrick eröffnete und mit seinem vierten Treffer in der 87. Minute den Schlusspunkt setzte. Doch weder ihn, noch Christopher Neumann, Alex Hoffmann, Moses Walther, Toni Müller oder Marius Trunk, die die übrigen Tore erzielte, mochte Johannes Liebmann besonders in den Fokus rücken.

Generalprobe am Mittwochabend

„Ich fand sehr gut, dass wir diesmal sehr uneigennützig vorm Tor agierten und immer versucht haben, den besser positionierten Mitspieler einzusetzen, anstatt selbst aufs Tor zu gehen. Die Art und Weise, wie wir die Chancen erspielt haben, war stark. Darauf können die Jungs stolz sein“, sagte Pößnecks Trainer, der auch mit der Defensivleistung zufrieden sein durfte. Nur einmal in der zweiten Hälfte wurde es brenzlig, doch Laurence Wohlfahrt entschied die Eins-gegen-eins-Situation für sich und hielt seinen Kasten damit sauber.

Vor dem Liga-Auftakt mit dem Heimspiel gegen die SG SV Thalbürgel am Sonnabend steht für die Blau-Gelben noch die Generalprobe an. Dazu kommt am Mittwoch um 18.30 Uhr der Landesklassenvertreter FC Saalfeld in die Griebse.