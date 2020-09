Ein tolles Team, daheim und auf dem Fußballplatz: Trainer Gordon Sierig und sein Filius Elias vom VfB Apolda, dem Kreismeister und Aufsteiger in die Landesklasse.

VfB Apolda ist für heißen Tanz in der Landesklasse bereit

Nichts habe er damit zu tun. Nichts. Gar nichts. Sagt Gordon Sierig und lacht. „Ich bin nur der Trainer, ich spiele nicht. Das machen die Jungs“, fügt er an. Sein Sohnemann sowieso. Elias habe sich das ganz allein erarbeitet, nun im Kader jenes VfB Apolda zu stehen, der heute das erste Mal überhaupt in der Landesklasse antreten wird. 15 Uhr geht’s los im Hans-Geupel-Stadion. Der Gegner: Blau-Weiß Neustadt an der Orla. Ein echtes Kaliber, wie Sierig senior sagt.