VfB Pößneck: Ein Platz auf dem Treppchen muss es werden

Die Fußballer des VfB 09 Pößneck haben zwar eine junge Mannschaft. Die jungen Wilden haben aber einen genauen Plan. Der heißt: Am Ende der Saison 2019/20 wollen sie auf dem Treppchen der Kreisoberliga landen. „Wir haben in den letzten zwei Spielzeiten genügend Erfahrungen sammeln können. Überraschen kann uns eigentlich kein Gegner mehr. Wir wissen, was uns erwartet, egal ob daheim oder auswärts“, sagte Pößnecks Trainer Johannes Liebmann.

In der ersten Saison nach dem Aufstieg im Sommer 2017 landete der VfB auf Tabellenrang acht. Im Vorjahr kam bei der Endabrechnung der vierte Platz heraus. In der aktuellen Saison läuft es noch besser. Die Liebmann-Truppe ist das einzige ohne Niederlage. „Das ist eine schöne Statistik.“ Dass seine Mannschaft mit 31 von 39 möglichen Punkten dennoch „nur“ Tabellenzweiter ist zum Abschluss des Jahres, sieht Liebmann gelassen. „Der FC Thüringen Jena steht vor uns. Die Jenaer spielen auch eine sehr starke Saison. Wir dürfen nur auf uns und auf unsere Spiele schauen. Wir dürfen nie zufrieden sein. Wir dürfen nicht in diesen Trott geraten. Dann werden wir auch in der Rückrunde erfolgreich sein“, sagte Liebmann.

Die Pößnecker haben ein Spieß weniger ausgetragen als die Tabellennachbarn. Deshalb ist der Tabellenstand nicht aussagekräftig. Die Partie gegen den Aufsteiger SG Thalbürgel/Bürgel wurde auf den 22. Februar 2020 verlegt. Für Liebmann war der 4:0-Heimsieg im vorletzten Spiel der Hinrunde gegen den Tabellendritten SV Gleistal 90 das bisher beste Spiel seiner Mannschaft. Die emotionalsten Partien waren die beiden Unentschieden gegen den FC Thüringen Jena und beim SV Eintracht Camburg. In beiden Partien lagen die Pößnecker jeweils in Führung. Gegen Jena hieß es Ende September sogar bis zur Schlussminute 3:2. Am Schluss konnte der Gegner zum 3:3 ausgleichen. Packend verlief auch das Duell in Camburg. Auch hier lag die Liebmann-Truppe zweimal vorn. „Wenn man diese beiden Spiele sieht, hätten wir sogar noch vier Punkte mehr haben können auf unserem Konto. Wir sollten aber nicht unzufrieden sein. Wir gehören zu den Top 3. Das wollten wir. Sicherlich könnte man meinen, dass wir einige Unentschieden zu viel geholt haben. Das wäre dann schon das Jammern auf hohem Niveau.“

In der Rückrunde warten auf die Pößnecker noch einige Knackpunktspiele. „Wir müssen gleich zum Start erst nach Rothenstein und dann eine Woche später zu Lobeda 77. Da wird es nicht leicht.“ Und dann wartet am 18. April das Rückspiel beim aktuellen Tabellenführer FC Thüringen Jena an. Personelle Veränderungen sind in der Winterpause nicht geplant beim Tabellenzweiten. Liebmann geht fest davon aus, dass er mit dem gleichen Kader die Rückrunde bestreitet. Begehrlichkeiten weckten seine jungen Spieler schon bei anderen Vereinen. „Im Sommer gab es einige Vereine, die an unsere Spieler herangetreten waren. Das ist aber etwas völlig Normales. Wir haben einen sehr jungen Altersdurchschnitt. Wir haben sehr viele Spieler mit Perspektiven, auch für höherklassige Vereine.“

Wenn über Pößneck gesprochen wird, fallen zuerst immer die Namen von Lucas Hoffmann und Moses-Gabriel Walther. Beide Sportfreunde führen mit 14 Toren die Torschützenliste an. Liebmann sieht aber immer die Mannschaft als den Erfolgsgarant. „Natürlich werden zuerst immer die Spieler genannt, die die Tore schießen. Um aber so weit oben in der Tabelle zu stehen, gehört mehr dazu als nur zwei Torjäger. Luci und Mo sind wichtige Spieler, keine Frage. Ich könnte aber auch viele andere Spieler nennen, wie Patrick Reichmann oder unseren Torwart Laurence Wohlfahrt. Ihr Anteil am Erfolg des Teams ist mindestens genauso groß, aber ihre Namen werden nicht so oft genannt“, sagte der VfB-Verantwortliche.