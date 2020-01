Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VfR Bad Lobenstein: Mit Wirth und Dittmar ins Trainingslager

Mit Steven Kessel als Torhüter startet der VfR Bad Lobenstein am Wochenende in die heiße Phase die Rückrundenvorbereitung bei einem Trainingslager in Teistungen. Von Freitag bis Sonntag stehen insgesamt fünf harte Einheiten inklusive zweier Testspiele auf dem Trainingsplan von Trainer Heiko Becker.

„Für den operierten Stammkeeper Richie Steinbach kommt diese Vorbereitung leider noch zu früh. Bis voraussichtlich April wird er sich noch gedulden müssen. Als hoffnungsvoll schätzt aber Heiko Becker ein, dass vom seinem Lazarett zumindest Martin Wirth und Daniel Dittmar wieder an der Konditionsarbeit teilnehmen können. Für die Arbeit mit dem Ball müssen sich die beiden aber auch noch gedulden“, informiert der sportliche Leiter des VfR, Bernd Schneider, über die Personallage.

Taktische Vorbereitung erfolgt auch am Bildschirm

Ziel des Trainingslagers sei neben der Teamstärkung vor allem, bei Ballbesitz klügere Lösungen in der Raumaufteilung zu finden sowie an der Erhöhung der Abschlusskonzequenz zu arbeiten. „Dies soll auch einhergehen mit der taktischen Vorbereitung am Bildschirm, um so die dann individuellen Aufgaben festzulegen“, so Schneider.

Bereits am Anreisetag steht um 20 Uhr auf dem Kunstrasen „Gesundbrunnen“ in Heiligenstadt der erste Test gegen den Tabellenelften der Landesklasse Staffel 2, Germania Wüstheuterode an. Keine 20 Stunden später (Sonnabend, 13 Uhr) treten die Koseltaler bei Thüringenligist FSV Preußen Bad Langensalza an. Über den Verlauf der Spiele berichtet der VfR live auf www.vfr-badlobenstein.de.