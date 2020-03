Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Videobeweis bremst Jessica Voigt aus

Der große Verdienst von Jessica Voigt bestand schon vor dem vergangenen Wochenende darin, dafür gesorgt zu haben, dass die nunmehr seit zwölf Jahren bestehende Serie Schwarzaer Judoka nicht riss.

Seit dem Jahr 2008, beginnend mit Sofia Fabrizius, nahmen jedes Jahr Schwarzaer Judoka an Deutschen Meisterschaften teil. In diesem Jahr oblag es einer Freizeitsportlerin wie Jessica, die Fahne des SV 1883 Schwarza hochzuhalten. Und dies tat sie unter der Leitung ihres Trainers David Keller sehr gut.

Sowohl in ihrem ersten als auch im zweiten Kampf führte sie mit einer kleinen Wertung (Waza-ari) und hätte hier durchaus für eine Überraschung sorgen können. Besonders ärgerlich war, dass bei ihrer Fußtechnik im zweiten Kampf gegen Alexa Neuschröer aus Bamberg der Mattenrichter schon die Hand zum Ippon und damit zum Sieg gehoben hatte, die Richter an der Kamera aber anderer Meinung waren. Für Jessica Voigt war es dann schwer, sich wieder sofort auf die Kampffortsetzung zu fokussieren. So blieb es letztlich beim wichtigen Erfahrung sammeln.

Jessica Voigt wird nächste Woche auch bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren (Altersklasse U 21) in Frankfurt/Oder starten, nicht ohne sich in dieser Woche in Jena mit den anderen Sportlern des Leistungsstützpunkts und unter Leitung des Landestrainers Jan Steiner vorzubereiten. Allerdings geht sie auch bei den Titelkämpfen in der höheren Altersklasse als Außenseiterin an den Start, aber immer in den Wissen, dass sie die weiter vorn erwähnte Tradition der Schwarzaer mit ihrer Teilnahme fortführt.

Schon ihre Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften kam für viele überraschend. Die Schwarzaerin, die in ihrem Heimatverein auch Übungsleiterin ist, qualifizierte sich erstmals für nationale Titelkämpfe und musste in der Vergangenheit immer Sportschülern den Vortritt lassen. Insofern war schon die Teilnahme ein großer Erfolg.