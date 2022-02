ZFC-Kicker: „Viele Menschen haben Hass auf Russland“

Meuselwitz. ZFC Meuselwitz-Stürmer Jegor Jagupov blickt sorgenvoll auf die Geschehnisse in der Ukraine. Aktionen wie am Samstag gegen Auerbach seien richtig und wichtig.

Als sich am Samstagnachmittag die Regionalliga-Teams des ZFC Meuselwitz und VfB Auerbach vor Anpfiff zur Schweigeminute versammelten, wirkte ZFC-Stürmer Jegor Jagupov besonders in sich gekehrt.

Mit sechs Jahren kam der heute 26-Jährige mit seiner Familie nach Deutschland – aus Sibirien, nahe Nowosibirsk. Die Eltern seines Vaters und seine Tante wohnen noch heute dort. Mit Blick auf die derzeitigen Geschehnisse in der Ukraine wird er nachdenklich: „So viel möchte ich dazu eigentlich nicht erzählen. Momentan habe ich das Gefühl, dass sehr viele Menschen Hass auf Russland und die aus Russland stammenden Menschen haben. Ich hoffe einfach sehr, dass diese schreckliche Situation bald vorbei ist. Auf keinen Fall sollte es Krieg geben.“

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Solidarität für Betroffene zeigen

Intensiv verfolgt der Angreifer, der seit Sommer 2020 das ZFC-Trikot trägt, die Medien, vorwiegend die russisch-sprachigen. Es dürfe nichts totgeschwiegen werden, sagt er. Den Betroffenen gelte sein Mitgefühl, weltweite Aktionen wie gemeinsame Schweigeminuten, ausgerollte Banner und mehr seien „...eine kleine Aufmerksamkeit, um Solidarität zu zeigen.“

Als Jegor Jagupov gegen Auerbach zu Beginn der zweiten Halbzeit für Amer Kadric eingewechselt wurde, stand es 1:0 für seine Meuselwitzer. Florian Hansch schloss kurz vor dem Pausenpfiff einen langen Pass von Max Kulke per Drehschuss mustergültig ab (44.).

Bei diesem Resultat blieb es bis zum Schluss – eine Sache, an dem man laut Jagupov arbeiten müsse: „Unsere Reserven liegen in der Torausbeute, ein 2:0 hätte die nötige Ruhe gebracht. Allerdings haben wir es dennoch gut gemacht.“

Persönliche Statistik noch steigern

Dass seine persönliche Statistik in dieser Saison mit zwei Toren und zwei Vorlagen ausbaufähig ist, weiß der Mittelstürmer einzuschätzen: „Ich bin froh, dass ich Einsatzzeiten bekomme. Letzte Saison war ich lange verletzt, da dauerte es, um wieder reinzukommen. Natürlich will man als Offensivspieler immer an Toren seiner Mannschaft beteiligt sein.“

Mit dem Trainerwechsel zu David Bergner, so Jagupov, sei ein klares Spielsystem zu erkennen. „Zu Saisonbeginn haben wir in engen Spielen zu viele Fehler gemacht, die uns viele Punkte kosteten. Das läuft nun wesentlich besser und macht einfach Spaß.“ Dass der ZFC Meuselwitz die nötigen Punkte holt, um sicher die Klasse zu halten, davon ist er überzeugt. Genau wie von der Tatsache, dass Krieg nirgends ein legitimes Mittel darstelle.