Vier Eishockey-Spiele der Black Dragons Erfurt bei uns im Livestream

Erfurt. Funke Medien überträgt vier Vorbereitungsspiele des Erfurter Eishockey-Oberligisten, beginnend mit dem Heimspiel am Sonntag gegen Ligarivale Herford. So können Sie dabei sein.

Seit rund drei Wochen herrscht in der Erfurter Kartoffelhalle „Eiszeit“. Die Eisfläche ist fertig, die TecArt Black Dragons trainieren fleißig für die neue Saison in der Eishockey-Oberliga Nord.

An diesem Sonntag können sich unsere Leserinnen und Leser bzw. Userinnen und User zum ersten Mal die Eiszeit auf den Bildschirm holen. Funke Medien überträgt vier Vorbereitungsspiele der Black Dragons live und exklusiv im Stream. Beginnend mit dem Heimspiel gegen Erfurts Oberliga-Rivalen Herforder Ice Dragons am Sonntag um 17 Uhr werden zudem die Heimspiele gegen Höchstadt (10. September, 16 Uhr) und Deggendorf (15. September, 20 Uhr), zwei Teams aus der Oberliga Süd, sowie das abschließende Auswärtsspiel in Deggendorf (17. September, 16 Uhr) gezeigt.

Die Übertragung ist für Abonnentinnen und Abonnenten kostenlos. Alle anderen Interessenten können ein Spiel für 5 Euro buchen und erhalten dazu einen 14-tägigen Plus-Zugang zu unseren Portalen.

Hier geht es zu den Eishockey-Portalen unserer drei Titel:

TA-Zugang

TLZ-Zugang

OTZ-Zugang