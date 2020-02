Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viererpack! Ankaoglu düpiert den FC Eisenach

Den Start in die Rückrunde der Fußball-Landesklasse Staffel 3 hatten sich Spieler und Verantwortliche des FC Eisenach anders vorgestellt. Ganz anders. Gegen den FC An der Fahner Höhe II, den die Wartburgstädter zu Saisonbeginn auswärts mit 5:0 vorgeführt hatten, präsentierte sich der Gastgeber defensiv zu wacklig und verlor bei der Pflichtspielpremiere auf dem neuen Kunstrasenplatz mit 3:5 (2:2).

Überragender Akteur beim Gast war Abdul Samet Ankaoglu, der Torjägerqualitäten bewies und Eisenachs Aussetzer abgebrüht bestrafte. Mit seinem frühen Doppelpack leitete er den Auswärtscoup ein. Erst drückte er einen eher zufällig zu ihm geratenen Ball freistehend locker ein (9.), dann legte der Informatikstudent mit einer Kopfball-Bogenlampe nach (13.). Obwohl Eisenach mit der verletzungsbedingten Auswechslung von Daniel Reinhardt wenig später einen weiteren Nackenschlag verdauen musste, kam der Hausherr ins Spiel. Jonas Wiesner per Kopfball (21.) und Patrick Scholz mit einem Freistoßaufsetzer aus 25 Metern (38.) sorgten für den Gleichstand. Beim 2:2 sah Fahner-Keeper Ehegötz, der wenige Minuten zuvor einen Elfmeter von Jonas Wiesner stark parierte hatte, nicht gut aus.

Die kleine Aufholjagd brachte keine Sicherheit ins Spiel der Eisenacher, die nach Wiederbeginn kaum noch zu zwingenden Aktionen im gegnerischen Strafraum kamen. Hinten fehlte indes weiter die Ordnung, was abermals Ankaoglu (53.) mit einem platzierten Schuss in den Winkel bestrafte. Dominik Werner war machtlos. Für den aus Marksuhl heimgekehrten Schlussmann sollte das Comeback im FCE-Kasten aber noch furchtbarer werden, denn nach Gelb-Rot gegen Lucas Kraiczi (62.) bahnte sich für den FC sogar ein Debakel an. Verbandsligaspieler Daniel Winge zirkelte einen Freistoß gefühlvoll ins kurze Eck und in der 68. Minute krönte Ankaoglu aus Nahdistanz mit dem 2:5 seine Tor-Gala. In Unterzahl mühte sich der Gastgeber, doch mehr als das 3:5 durch einen weiteren Scholz-Freistoß (75.) gelang nicht.

Auch in Gotha jubelten die Gäste. Die SG Borsch besiegte die abschlussschwache Wacker-Elf mit 2:1 und machte aus dem Zweikampf an der Spitze einen Dreikampf. Mit dem einzigen vernünftigen Angriff im zweiten Durchgang spielten sich die Borscher vor das Tor und schlugen in Form von Martin Gimpel eiskalt zu (85.).

Die Schuld an der Auftaktniederlage mussten die Gothaer vor allem bei sich suchen. „Das war das ganze Spiel über ein Chancenwucher“, ärgerte sich Coach Lars Harnisch.

Unter böigem Wind erspielten sich die Hausherren gegen die ersatzgeschwächten Rhöner sofort Feldvorteile. Folgerichtig traf Franz Fiedler, der den Keeper noch umlief und entgegen der Laufrichtung flach verwandelte (27.), zur Führung. Hinten passte Wacker einmal nicht auf, da passte Maximilian Seiml auf Franz Strunz, der Frederic Büttner per Lupfer zum 1:1 überwand (37.).

Im zweiten Durchgang sahen die 98 Zuschauer ein ähnliches Bild. Gotha mühte sich, spielte aber zu umständlich. Es fehlte im Mittelfeld ein Ballverteiler und Ideengeber.

Spitzenreiter FSV Ohratal Ohrdruf spielt erst am Sonntag und kann im Heimspiel gegen Suhl den Vorsprung auf vier Punkte ausbauen.

Außerdem:

VfL Meiningen – FSV Viernau 3:1 (2:1), Tore: 1:0 Marcus Weyer (7.), 2:0 Alexander Mantlik (22.), 2:1 Patrick Schulz (25.), 3:1 Pascal Hausner (85.).

FSV Waltershausen – SG Herpfer SV 1:0 (0:0), Tor: 1:0 Julian Fröhlich (86.).

Steinach – Hildburghausen abgesagt

Schweina – Bad Salzungen verlegt.

Ohrdruf – Suhler SV (So 14 Uhr)

Gospenroda/D. – FC Steinbach-Hallenberg abgesagt