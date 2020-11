„Viva España“ – zwei US-Boys verlassen die Bulls

Eine überraschende Kehrtwende gab es im Rätselraten um zwei der besten Rollstuhlbasketballer der Welt. Die beiden US-Amerikaner Matt Scott und Jake Williams, die entscheidenden Anteil an der so erfolgreichen Entwicklung der RSB Thuringia Bulls hatten, waren im Zuge der Corona-Pandemie in ihre Heimat zurückgekehrt. Bei beiden war ungewiss, wie es sportlich weitergeht, Scott wollte in Ruhe den Tod seines Vaters verarbeiten.

Inzwischen sind beide nach Spanien gewechselt. Williams schloss sich CD Ilunion Madrid an, dem Klub, den die Bulls vor allem dank Williams’ 37 Punkten im vergangenen Jahr im Champions-League-Finale besiegt hatten. Scott spielt nun für Mideba Extremadura. Aus dem „Go West“ der beiden US-Boys wurde kurzerhand ein „Viva España“. Bulls-Teammanager Lutz Leßmann sieht die beiden Wechsel sehr unterschiedlich gelagert: „Für Jake war das eine reine Business-Entscheidung. Madrid dürfte mit ihm nun schwer zu schlagen sein. Bei Matt ist die Sache anders. Ich glaube, ihm gehen viele Dinge durch den Kopf und er ist gerade nicht ganz bei sich. Er hat sich, denke ich, von zwei Jungs, mit denen er schon mal zusammengespielt hat, breitschlagen lassen, dahin zu gehen. Aber glücklich sieht er aktuell nicht aus.“ Scott habe aktuell kaum noch Kontakt zu seinen engsten Vertrauten bei den Bulls, habe Trainer Michael Engel gegenüber aber betont, dass er das Team vermisse. Auf eine Anfrage des Autors reagierte Scott zwar, teilte aber mit, dass er momentan nichts dazu zu sagen habe. So bleiben zur Situation des sonstigen Sonnyboys, den selbst eine lebensbedrohliche Blutvergiftung nicht aus der Bahn hatte werfen können, Fragen offen. Die Thuringia Bulls müssen nun ohne ihn und Scharfschütze Williams planen. „Das ist schade, aber wir schaffen das“, so Coach Engel. „Jeder entscheidet selbst, was er macht. Wir hatten eine tolle Zeit zusammen.“