Vogtländer im Matsch am schnellsten

Das Wasser stand auf der Wiese, auf der 112 Teilnehmer beim 36. Geraer Käseschenkenlauf ins Ziel liefen. Jeder Schritt auf dem morastigen Untergrund war zu hören. Doch der widrige Untergrund konnte die Starter nicht davon abhalten, sich auf die 10 km-Strecke zunächst bergauf zur Käseschenke und danach wieder bergab zu begeben.

Die schnellsten Beine bei den Männer hatte mit Ringo Straßburg von der LG Vogtland ein Auerbacher. Die Siegerzeit von 42:08 min war recht langsam. Nur drei der bisherigen Gewinner seit 1984 brauchten länger. Aber auch die Bedingungen waren diesmal extrem. „Das war ein schöner Cross. Ich bereite mich derzeit auf den Spreewald-Marathon im April vor. Beim Käseschenkenlauf war ich schon fünfmal dabei, wusste also, was mich erwartet. Gewonnen habe ich aber noch nie“, verriet der Sieger, der auch beim letzten Schneelauf 2013 mit von der Partie war und damals als Vierter ins Ziel gelaufen war.

Rang zwei ging an Jens Thieme von den Geraer Füchsen. Knapp 45 Sekunden benötigte er mehr als der Gewinner. „Das war sehr kräftezehrend. Lange Zeit lag ich auf Rang vier, habe bergab aber noch etwas zulegen können und noch zwei Läufer überholt. Ich habe alles gegeben, bin immer mal weggerutscht und jetzt ziemlich ausgelaugt“, meinte der Zweite des letztjährigen Elstertal-Marathons erschöpft, der am nächsten Sonnabend auch den Hofwiesenparklauf in Angriff nehmen wird.

Dritter wurde der Naumburger Marcel Glaser nur 14 Sekunden hinter Jens Thieme. Nach Pascal Gemkow (Treuener LV) und Robert Meißner (Schott Jena) durfte sich mit Mokktar Dornieden (Triathlon Gera) ein weiterer Lokalmatador über den sechsten Rang freuen.

Nicht viel länger brauchte auch Jana Richter vom LATV Plauen, die vor drei Wochen bereits den Fuchsberglauf für sich entschieden hatte. Nach 46:00 Minuten war sie zurück an der Scheubengrobsdorfer Schule. „So einen Schlamm habe ich noch nicht erlebt. Manchmal war es wie Schmierseife. Anfangs bin ich den Pfützen noch ausgewichen, habe aber schnell gemerkt, dass das keinen Sinn macht. Also bin ich dann mitten durch“, erklärte die unangefochtene Siegerin im Ziel.

Auf den weiteren Podestplätzen ordneten sich Angela Müller (RC Schlossbike Greiz) und Melanie Friedrich (Papas Krieger) ein. Unter der 60-Minuten-Marke blieb auch die vereinslose Sarah-Marie Steppe.

Zur Premiere des Käseschenkenlaufs 1984 gehörten lediglich Siegbert Zimmermann sowie die beiden Zorns zum Organisationteam. 48 Starter begaben sich beim 2. Käseschenkenlauf auf die Strecke. 1986 erlebte man einen solch starken Winter, dass sogar vier Teilnehmer die Distanz per Ski zurücklegten. Wie sie den steilen Anstieg zur Käseschenke meisterten, daran konnte sich freilich keiner mehr erinnern.

Den Streckenrekord stellte 2004 der Erfurter Ex-Unterdörfer-Schützling Kevin Elsner in 35:13 min auf. 2018 fiel der Käseschenkenlauf aus, weil die Schäden, die Sturmtief Friederike auf der Strecke durch entwurzelte Bäume hinterlassen hatte, in der Kürze der Zeit nicht zu beseitigen waren. Deshalb mussten die Teilnehmer zwei Jahre auf den 35. Jubiläumslauf warten.