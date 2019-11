Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volleyball-Frauen: Suhl reist zum Halbfinale nach Dresden

Nur kurz durften die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt vom Pokal-Halbfinale träumen. Beim deutschen Meister Stuttgart unterlagen die Thüringerinnen am Ende deutlich mit 0:3 (24:26, 13:25, 20:25). Die Erfurterinnen spielten nur im ersten Satz auf Augenhöhe.

Als die Gastgeberinnen vor 1468 Zuschauern erstmals mit zwei Punkten (11:9) führten, nahm Trainer Florian Völker seine erste Auszeit. Selbst beim 21:21 war noch alles offen. Mit Routine brachte der Bundesliga-Spitzenreiter aber den ersten Satz nach Hause und ließ sich dank starker Annahme und eines stabilen Blocks nicht aufhalten. Nach 73 Minuten war Erfurts Viertelfinal-Aus besiegelt. Schon an diesem Mittwoch geht es in der Liga weiter. Dann empfängt Schwarz-Weiß in der Riethsporthalle den SC Potsdam (19.30 Uhr).

Dank großer Moral hatte indes der VfB Suhl den Einzug in die Vorschlussrunde des Pokals geschafft. Am Mittwoch, dem 11. Dezember, treten die Südthüringerinnen beim Dresdner SC an. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. Im zweiten Semifinale stehen sich Stuttgart und Schwerin gegenüber.

Das in der Bundesliga noch sieglose Schlusslicht aus Suhl hatte am Samstagabend überraschend gegen die Roten Raben aus Vilsbiburg triumphiert. Beim 3:2 (26:24, 15:25, 21:25, 25:21, 15:11) sahen die Fans 111 dramatische Spielminuten. Am Ende hatten die Gastgeber die besseren Nerven.