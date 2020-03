Volleyball: Mit blauem Auge davongekommen

Die lange Reise an die Saale zum Aufsteiger VC Jena gestaltete sich für die Nordhäuser Volleyballer schwieriger und langwieriger als gedacht. So benötigten die Südharzer nach durchwachsener Leistung die volle Distanz von fünf Sätzen und gut zwei Stunden um den Aufsteiger mit 3:2 in die Knie zu zwingen. Durch die zwei Punkte kann der Südharzer VC zwar den zweiten Tabellenplatz in der Thüringenliga erfolgreich verteidigen, der Abstand nach oben hat sich aber auf vier Zähler vergrößert.

Dabei leisteten sich die Gäste aus dem Südharz über die gesamte Spielzeit immer wieder unnötige Fehler in den eigenen Spielaktionen auf dem Parkett und machten sich damit selbst das Leben schwer. Zu Beginn spielte bei allen Nordhäuser Akteuren eine gewisse Nervosität mit, in den entscheidenden Phasen zeigten die Südharzer Routiniers aber ihre individuelle Klasse und zogen mit 25:21 in Front.

Der Erfolg brachte jedoch keine Sicherheit, aus unerklärlichen Gründen war keine klare Linie zu erkennen. Die Gastgeber nahmen die Geschenke dankend an - 25:18 für Jena. Ein sichtlich verärgerter Trainer Michal Gryga nahm seine Jungs mit deutlichen Worten in die Pflicht. Auch wenn auf der dritten Etappe noch längst nicht alles nach Plan lief, so wurden die Big-Points in des Gegners Spielfeldhälfte versenkt und der Kontrahent von der Saale 25:20 auf Distanz gehalten. Trotz des neuerlichen Satzerfolges kehrte keine Ruhe auf der Spielfeldhälfte der Nordhäuser ein und Jena holte sich ein 25:19. Der Tiebreak musste her. Im fünften Satz zeigten Kapitän Chris Kampmeyer, Thomas Riemekasten, Felix Loup, Andreas Otten, Willy Suhr, Rick Herbarth, Lars Hüser und Libero Jaspar Gemperlein ihr wahres Leistungsvermögen und lagen vom ersten Punkt an in Führung. Durch das 15:8 konnte der hart erkämpfte 3:2-Erfolg bejubelt werden. Coach Gryga: „Wir sind zum Tabellenletzten gefahren, um drei Punkte zu holen, wir haben schlecht gespielt und jetzt weiß ich nicht, ob wir zwei Punkte gewonnen oder einen verloren haben.“