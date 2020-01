Volleyball: VC Gotha II will zurück in die Erfolgsspur

Wunsch nach Wiedergutmachung auf der einen Seite, Hoffnung auf den Coup bei den Gastgebern – am Samstag bietet das Volleyball-Duell in der Thüringenliga zwischen der SG Eisenach/Herleshausen und dem VC Gotha II einen besonderen Reiz. Zuvor messen sich die Gastgeber aber noch mit dem Spitzenreiter Schmalkalden (Start 13 Uhr), gegen den Gotha in der Vorwoche denkbar knapp mit 2:3 verlor.

Was da auf die SG zukommt, seien zwei mega-schwere Aufgaben, weiß SG-Routinier Ingo Böhme. Obwohl Schmalkalden vorige Woche durch den Sieg im Spitzenspiel Rangs eins erobert hat, stuft er die Zweitbundesliga-Reserve sogar noch einen Tick stärker ein. „Für mich sind die Gothaer der Aufstiegsfavorit Nummer eins“, sagt Böhme. Allerdings hatten die Gothaer – nun Dritter – bereits betont, selbst im Fall der Meisterschaft nicht aufsteigen zu wollen, da dies mit größeren Reisestrapazen verbunden wäre. Mit Grausen erinnert sich Böhme an das Spiel gegen die VC-Zweite im November, als die Eisenacher beim 0:3 (12, 24, 15) in eigener Halle streckenweise vorgeführt wurden. Diesmal soll die „Puppenstube“ in der Ziegeleistraße nicht so leicht zu erobern ein, wie er ankündigt: „Wir werden alles versuchen, um eine Überraschung zu schaffen. Ich gehe auch davon aus, dass uns wie vorige Woche wieder viele Fans lautstark unterstützen.“ Böhme wird voraussichtlich erst zum zweiten Spiel hinzustoßen. Gegenüber der Vorwoche fällt zudem Andreas Neitzel aus, doch an personellen Alternativen fehlt es Spielertrainer Richard Horlbeck nicht. Zehn oder elf Leute sind dabei. Unübersehbar war indes, welche Bedeutung Johannes Aßmann für das Eisenacher Spiel hat. Auch wenn der Bruder von Gothas Zweitliga-Kapitän Christoph beim Comeback nach langer Verletzungspause noch nicht ganz der Alte war, konnte er wichtige Bälle blocken und gab er der gesamten Mannschaft einen enormen Schub. Dennoch: Trotz des Eisenacher Doppelsieges zuletzt sind die Rollen am Samstag klar verteilt.