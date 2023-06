Volleyballerinnen verlieren gegen Serbien

Suwon Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga die zweite Niederlage nacheinander und den vorzeitigen Einzug in die Finalrunde verpasst. Das Team von Trainer Vital Heynen verlor im südkoreanischen Suwon gegen Serbien 1:3 (17:25, 25:23, 16:25, 28:30).

Das deutsche Team hat nach elf Spielen vier Niederlagen auf dem Konto. Letzter Gegner der DVV-Frauen in der Vorrunde sind am Samstag um 10.30 Uhr deutscher Zeit die USA, die noch um den ersten Platz spielen. Deutschland kann weiter auf die Finalrunde hoffen, ist aber bei einer 0:3 oder 1:3-Niederlage gegen die USA von den Ergebnissen der anderen Teams abhängig.

In den Spielen der Volleyball Nations League werden Punkte für die Weltrangliste vergeben, die am Ende entscheidend für die Olympia-Qualifikation für Paris 2024 sein können. Die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen spielen in der Nationenliga an verschiedenen Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Team kommen die acht besten Mannschaften in die Finalrunde.