Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt können auch gegen Vilsbiburg nicht antreten

Für die Erfurter Bundesliga-Volleyballerinnen um Jazmine White (links) und Antonia Stautz geht die Saison erst am 17. Dezember weiter.

Erfurt. In der Volleyball-Bundesliga müssen sich die Frauen von Schwarz-Weiß Erfurt in Geduld üben. Nach mehreren Coronafällen ist nun auch die für Freitag angesetzte Partie gegen Vilsbiburg abgesagt.

Die Corona-Zwangspause bei den Bundesliga-Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt geht weiter. Nachdem das Punktspiel am 4. Dezember gegen NawaRo Straubing abgesagt wurde, kann auch die für den kommenden Freitag, 10. Dezember, geplante Partie nicht stattfinden. „Leider muss auch das nächste Spiel gegen die Rote Raben Vilsbiburg verschoben werden. Das Corona-Virus hat uns nach wie vor fest im Griff“, teilte der Verein mit.

Inzwischen steht aber fest, wann das Duell gegen Straubing nachgeholt wird. Neuer Termin ist nun Mittwoch, 22. Dezember, um 18 Uhr in der Riethsporthalle. Wann die Partie gegen Vilsbiburg austragen wird, ist dagegen noch unklar.

Auch das Auswärtsspiel gegen den USC Münster findet an einem anderen Tag statt. Wegen der Ansetzungen der beiden Pokal-Halbfinals rutscht die Begegnung um einen Tag nach vorne und beginnt damit nun am Freitag, 17. Dezember, um 18 Uhr in Münster.