Weimar. Ein Blick ins Fotoalbum: Unser Leser Wolfram Keller lieferte wichtige Hinweise zur Geschichte des Turnens in Weimar.

Vom Jahnbund in Oberweimar

In Weimar gab es zwei bürgerliche und einen Arbeiterturnverein. Auch in anderen Städten des Weimarer Landes wie Bad Berka, Blankenhain, Magdala oder Apolda existierten Turnvereine. Sogar in einigen Dörfern sind Turnvereine nachgewiesen, obwohl die Quellenlage hierzu bisher sehr dürftig ist.