Oberhof Für die besten Plätze stehen Biathlon-Fans beim Weltcup in Oberhof stundenlang am Einlass. Eine Truppe aus Apolda verkürzt ihnen die Wartezeit.

Hunderte Menschen stehen dicht an dicht am Einlass zur Arena am Rennsteig in Oberhof. Ein rot-weiß gestreiftes Absperrband ist ihnen im Weg. Es ist Samstag, kurz vor halb elf beim Biathlon-Weltcup. Hartgesottene Fans warten seit Stunden auf den Einlass, um die besten Plätze für die anstehenden Verfolgungsrennen der Männer und der Frauen zu ergattern. Die gute Laune ist vorprogrammiert - und wird unterstützt von den 1. Thüringer Gugge-Musikern aus Apolda.

„Wir sind jedes Jahr für die Stimmung und Unterstützung hier“, sagt Stefanie Plöger, Registerleiterin des Vereins. Bei der Guggenmusik handelt es sich um eine spezielle Form der Blasmusik, die stark rhythmisch gespielt wird und an mancher Stelle bewusst etwas „schräg“ klingt. Seit 20 Jahren sind die Gugge-Musiker aus Apolda inzwischen beim Biathlon in Oberhof dabei und sorgen bei den Fans für die Unterhaltung. Ob „Rock Me“ von VoxxClub oder „Ich will keine Schokolade“ von Trude Herr - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Biathlon in Oberhof sorgt für viele gute Erinnerungen

Im Jahr 2000 hat der heute 70-jährige Vorsitzende der Gugge-Musiker, Norbert Plöger, den Verein gegründet. Vier Jahre später wurden für die Biathlon-Wettkämpfe in Oberhof Musiker-Kapellen gesucht und die Apoldaer bekamen den Zuschlag. Seitdem haben sie viele Erinnerungen in Oberhof gesammelt. Nicht zuletzt sorgten sie bei den Siegerehrungen der vergangenen Oberhofer Weltmeisterschaft für die musikalische Untermalung. „Das waren alles sehr schöne Erfahrungen“, sagt Norbert Plögler.

Auch Maskottchen Flocke stieg in die Tanzeinlage der Apoldaer ein. Foto: Chiara Schönau / Funke Medien Thüringen

Am Samstag war der Einlass die erste Station des Tages für die Apoldaer. Während einige Fans an ihnen vorbei zu den Tribünen stürmten, sobald die Pforten zur Arena am Rennsteig eröffnet worden waren, so blieben auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert stehen. Vielen zückten ihre Smartphones, um den Auftritt der Kapelle als Video festzuhalten. Als das Oberhofer Maskottchen Flocke in den Auftritt der Gugge-Musiker einstieg und mittanzte, war die Stimmung unter den Fans perfekt.

Die Darbietung am Einlass war für die 28 Musikerinnen und Musiker allerdings nur der Beginn des Tages. Später ging es noch gemeinsam weiter an die Strecke und ins Hüttendorf, um auch dort unter bei den Fans für Unterhaltung zu sorgen.