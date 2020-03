Von Barbados ins kalte Gera

Einen Überraschungserfolg landete der Gastgeber VfL 1990 Gera beim 24. Gera-Masters der Altersklassenschwimmer im Hofwiesenbad. Gemeinsam mit der SG Westthüringen setzten sich die Geraerinnen in der Frauen-Wertung durch und nahmen so als Siegerpreis eine Druckplatte der Ostthüringer Zeitung entgegen.

„Damit hat niemand gerechnet, dass wir so weit vorn landen würden“, meinte Gesamtleiter Frank Wenzel, der selbst ein Mammutprogramm zu absolvieren hatte. Nicht nur dass der selbstständige Malermeister an beiden Tagen viel zu organisieren hatte, auch selbst begab er sich immer wieder ins Wasser, um den einen oder anderen Punkt für seinen Verein einzusammeln. „Dass dann nicht immer Topzeiten herausspringen, versteht sich von selbst. Aber darum geht es mir auch nicht“, so Frank Wenzel nach seinen 50 m Freistil, die er als Einzelstarter in 43,98 s sichtlich gemütlich absolvierte. „Für mich war das nur die Vorbereitung auf die folgende Brust-Mix-Staffel“, erklärte er hinterher mit einem Lächeln im Gesicht.

285 Schwimmer aus 68 Vereinen aus Ägypten, Tschechien, Österreich und Deutschland waren ins Hofwiesenbad gekommen, wobei nicht nur die Medaillen, Platzierungen und erreichten Zeiten im Vordergrund standen. Die Masters-Familie fühlt sich weiterhin sichtlich wohl in Gera. Fast hätte man die 300er-Marke geknackt. Doch die Ägypter waren diesmal nur mit zwei Startern vor Ort. Osama Momtaz erklärte die Ursache: „Meine Freunde haben in Kairo von der deutschen Botschaft trotz der Einladung aus Gera keine Visa erhalten. Die Einreisebestimmungen wurden kurzfristig verändert. Das ist sehr schade, weil der Direktflug nach München und die Hotelzimmer schon gebucht waren“, ärgerte sich der in Stockholm lebende 59-Jährige, der im Becken seine Klasse unter Beweis stellte und die 200 m Schmetterling in starken 2:52,59 min absolvierte und damit bei den Männern für die zweitbeste Leistung laut DSV-Masterstabelle sorgte.

Besser war nur Gottfried Kläring. Der 89-Jährige vom SSV Leutzsch war zugleich der älteste Starter in Gera und heimste für 54,64 s über 50 m Rücken 964 Punkte ein. Bei den Frauen ging der Ehrenpreis an eine Thüringerin. Die noch 19 Jahre junge Cosima Prax von der DLRG Weimar setzte sich mit 966 Zählern für 2:26,58 min über 200 m Rücken vor Barbara Stubbe von der Robben Berlin durch. Sie hatte in der Lagen-Mix-Staffel ihres Vereins die 50 m Rücken als Startschwimmerin in 41,39 s absolviert und damit einen Deutschen Rekord in der AK 65 aufgestellt. Dabei war sie gerade erst nach einem dreiwöchigen Barbados-Urlaub aus der Karibik ins kalte Gera gekommen. „Deshalb habe ich auch nur für die 50 m-Strecken gemeldet. Ich war ganz locker, hatte nicht mit einem Rekord gerechnet. Deshalb hat es vielleicht auch so gut geklappt“, erzählte sie, nachdem sie den Temperaturschock verdaut hatte. „Ich bin immer wieder gern hier in meiner Heimat. Der Wettkampf ist top organisiert. Das sage ich zwar jedes Jahr. Aber so ist es einfach. Und ich treffe viele alte Freunde wieder. Ich fühle mich immer noch als halbe Greizerin“, freute sich Barbara Stubbe.

Die Wahl-Berlinerin hatte einst bei Einheit Greiz mit dem Schwimmen begonnen, wurde nach Berlin delegiert und 1970 unter ihrem Mädchennamen Hofmeister in Barcelona Europameisterin mit der DDR-Lagenstaffel. Sie drückte die Daumen für die Greizer Gunter Walzel (AK 55), der Rang drei über 200 m Brust belegte, und Benita Naumann (AK 65), die über 50 m Freistil gewann und über 50 m Rücken Rang zwei belegte. „Wir haben damals schon zusammen trainiert, allerdings bei anderen Übungsleitern“, erinnerte sich Benita Naumann an die Zeit vor knapp 60 Jahren.

Auch Gastgeber VfL 1990 Gera wusste im Wasser zu überzeugen. Markus Dürr stellte über 50 m Rücken als Startschwimmer der Lagenstaffel einen Thüringer Altersklassenrekord auf, gewann zudem über 100 m Rücken. „Die Zeiten waren eher mittelmäßig. Aber ich habe auch nicht ganz so viel trainiert. Das Schwimmen hat nicht mehr oberste Priorität im Leben“, so Markus Dürr. Zu kämpfen hatte auch Martina Bäck, die nach einer gerade auskurierten Erkältung die Langstrecken vorsorglich weggelassen hatte und bis zum letzten Einzelwettkampf brauchte, um es als Dritte über 50 m Freistil endlich einmal aufs Podest zu schaffen. „Das ist mein Anspruch. Aber die Konkurrenz in dieser Altersklasse ist enorm“, erzählte sie ausgepumpt am Beckenrand. Die Gera-Cup-Wertung entschied diesmal die SG Westthüringen (204) für sich. Gastgeber VfL 1990 Gera wurde nach Rang sieben im Vorjahr starker Zweiter (187). Auf den Plätzen folgten Aqua Berlin (115), die SG Gotha-Arnstadt (91), Neptun Rotenburg der USV TU Dresden (beide 89).

Von Einschränkungen durch das Corona-Virus blieb die Veranstaltung verschont. Die in Solingen Ende März geplanten deutschen Masters-Meisterschaften auf den langen Strecken wurden aber bereits abgesagt.