Von den A-Junioren direkt in die Startelf des SC 03 Weimar

Am Wochenende startet für den SC 03 Weimar die neue Thüringenliga-Saison. Gegen Teistungen soll gleich ein Sieg her. Mit dabei: der junge Erik Orlamünde (vorn, Zweiter von links), der es von den A-Junioren direkt in die Startelf geschafft hat und im zentralen Mittelfeld agiert.