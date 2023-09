Vor Star-Publikum: Messi feiert nächsten Sieg mit Miami

Los Angeles Inter Miami bleibt mit Lionel Messi ungeschlagen. In Los Angeles steuert der Fußball-Weltmeister zwei Vorlagen bei. Das sehen auch viele Hollywood-Stars.

Lionel Messi hat seine Erfolgsserie mit Inter Miami auch beim aktuellen Meister Los Angeles FC in der nordamerikanischen Profiliga MLS fortgesetzt.

Der argentinische Fußball-Weltmeister steuerte zwei Vorlagen beim 3:1 (1:0) in Kalifornien bei und hatten so seinen Anteil am wettbewerbsübergreifend elften ungeschlagenen Spiel nacheinander. Die Tore für das Team aus Florida erzielten Facundo Farías (14. Minute), Jordi Alba (51.) und Leonardo Campana (83.). Ryan Hollingshead traf vor der Rekordkulisse von 22.921 Zuschauern im BMO Stadium für die Gastgeber.

Begehrte Tickets

Die Tickets für die Begegnung zählten zu den begehrtesten in der 27-jährigen Geschichte der Major League Soccer. Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf den Online-Ticketmarktplatz TickPick berichtete, betrug der durchschnittliche Preis für eine Eintrittskarte 717 US-Dollar (rund 665 Euro) und lag damit rund 515 Prozent über dem Preis, der noch vor der Verpflichtung von Messi Mitte Juli gezahlt werden musste. Und die Tribüne war voller Prominenter: von Prinz Harry über Schauspieler wie Will Farrell, Leonardo DiCaprio, Owen Wilson und Edward Norton bis hin zu Musik-Stars wie Selena Gomez.

Für den 36 Jahre alten Messi war es der letzte Auftritt für Miami vor den kommenden beiden Wochen. Der Offensivstar gehört zum Aufgebot Argentiniens in den WM-Qualifikationsspielen gegen Ecuador am Donnerstag und gegen Bolivien fünf Tage später. Bislang erzielte er elf Tore und bereitete acht Treffer für Miami vor, das noch acht Punkte von einem Playoff-Platz entfernt liegt. In der Eastern Conference bleiben dem Team in der regulären Saison noch acht Spiele, um sich für die Meisterrunde zu qualifizieren.