Vorfreude beim Wismut-Trainer

„Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Das Schortental liegt gerade einmal 15 Kilometer von meinem Wohnort Ilmsdorf entfernt. Ich habe selbst in der Eisenberger Zweiten gespielt und die A-Junioren der SG in der Verbandsliga betreut. Ich kenne noch viele der Verantwortlichen“, erklärt Wismut-Trainer Marcus Dörfer vor dem Geraer Gastspiel am Sonnabend bei Eintracht Eisenberg.

Um 14 Uhr ertönt der Anstoß zum Spitzenspiel des Spieltags im Schortental, wo der Tabellenvierte den Tabellenzweiten empfängt. Gute Verbindungen hat Marcus Dörfer auch zu Co-Trainer Ralf Prieger, der in seiner Silbitzer Trainerzeit dort die Reserve betreute und auch in Gera kein Unbekannter ist. 1999 war er es, der mit seinem Treffer zum 2:1 gegen Motor Altenburg im Stadion der Freundschaft den damaligen 1. SV Gera zu seiner bisher letzten Thüringer Meisterschaft schoss.

In Eisenberg hat man Marcus Dörfer versprochen, dass alles dafür getan wird, auf dem Rasenplatz zu spielen. Auf dem kleinen engen Kunstrasen würde die Begegnung noch intensiver ablaufen, würden die zweiten und dritten Bälle noch bedeutsamer werden und den Standardsituationen viel Beachtung geschenkt werden. „Da müssen wir von Anfang an hellwach sein. Konzentration von der ersten bis zur letzten Minute ist gefragt. Konsequent Abschlüsse zu suchen, wäre gefordert. Die Partie wäre ein einziges Umschaltspiel“, so Marcus Dörfer, der sein Team auch darauf vorbereitet hat.

Nach zehn Treffern in den letzten beiden Begegnungen ist das Selbstvertrauen an den Steg zurück gekehrt. Die Trainingswoche stimmt den 36-jährigen Marcus Dörfer sehr optimistisch. „Gerade in den Abschlussspielen ist enorm viel Feuer drin. Anspannung und Leidenschaft sind da. Wenn wir diese Tugenden am Sonnabend auf den Platz transportieren können, dann kann uns nicht viel passieren“, so der Gäste-Trainer. Marcel Hartmann kehrt nach dreiwöchiger Pause in den Kader zurück. Stammtorwart Maurice Geenen fällt nach einem Muskelbündelriss für den Rest der Hinrunde aus. Entwarnung kam von Rico Heuschkel, dessen lädierte Achillessehne im Dienstagstraining keine Beschwerden bereitete. Der Torjäger hat Marcus Dörfer bisher enorm beeindruckt. „Wenn er mal nicht trifft, ist er mit sich total unzufrieden. Gegen Bad Frankenhausen hat er wieder mit Spielwitz und Energie aufgewartet und sich die vier Tore verdient. Er ist im wahrsten Sinne zu einer Tormaschine geworden.

Im Vergleich zu vor zwei Jahren bei Motor Altenburg ist er bestimmt sieben, acht Kilo leichter. ist jetzt körperlich top fit“, weiß Marcus Dörfer. „Derzeit sind 90 Prozent aller Thüringenligisten an ihrem Leistungslimit. Wir aber noch nicht“, hat Rico Heuschkel am Mittwoch in der Besprechung des Mannschaftsrates gesagt, was den Nagel auf den Kopf trifft. Wenn das 49 Tore-Team auch noch seine Abwehr in den Griff bekommt, dann braucht den Geraern vor der Rückrunde nicht Bange sein.

Dass ein Spiel im Schortental durch eine strittige Schiedsrichterentscheidung, eine rote Karte oder einen anderen unvorhergesehenen Einfluss kippen kann, auch darüber haben die Wismut-Kicker gesprochen. Mit der Unterstützung der Fans, die in Eisenberg für Heimspiel-Atmosphäre sorgen wollen, sollen die nächsten drei Punkte an den Steg entführt werden.