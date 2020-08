Vorrunden-Aus für Thüringer Beachvolley-Teams bei deutscher U-20-Meisterschaft

Gera. Die Volleyballer aus Erfurt, Nordhausen, Gera und Unterwellenborn scheiden in Gera schon in der Vorrunde aus.

Es waren nicht die Titelkämpfe der Thüringer. Bei den deutschen U-20-Meisterschaften im Beachvolleyball in Gera schieden alle drei Teams des Freistaates schon in der Vorrunde aus. Eyleen Schmidt und Bianka Werner aus Erfurt mussten ebenso nach zwei Niederlagen in den Gruppenspielen vorzeitig die Segel streichen wie Julian Müller und Moritz Spanaus (Stahl Unterwellenborn). Auch Ben Bierwisch/Yannik Naumann (SVC Nordhausen/Geraer VC) war früher Schluss als erhofft, wenngleich beide dem Achtelfinale am nächsten kamen.