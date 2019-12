Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VSV Jena: Den Gegner weggebügelt

Wegbügeln. Auf jenes schmissige Wort greift Christian Schumann zurück, wenn er den Sieg seines VSV Jena am Sonnabend charakterisiert. Dass er auf so eine kecke Formulierung zurückgreift, ist sicherlich auch dem deutlichen Endstand geschuldet, schließlich triumphierte sein Team mit 3:0 (25:22 25:23 25:22) über den TSV Eibelstadt – und die Gäste aus dem Landkreis Würzburg reisten als Favorit an, schließlich rangierten sie vor dem Spieltag auf Tabellenplatz zwei der 3. Liga.

„Ich war einfach nur überrascht, denn Eibelstadt war der klare Favorit. Wir dachten uns einfach: Mal schauen, was möglich ist. Wir wollten an unsere Grenzen gehen, einfach alles abrufen, um zumindest einen Punkt holen zu können. Dass wir sie dann mit 3:0 wegbügeln, war für uns alle im Vorfeld nicht absehbar“, resümierte Schumann.

Dass sein Team in der Lage sei, auch die Hochkaräter der Liga zu schlagen, davon war der VSV-Coach seit jeher überzeugt. „Es ist teilweise verrückt, was wir für einen Volleyball darbieten können, wenn wir nur fokussiert sind“, führte der Trainer weiter aus, der den konzentrierten Gemütszustand seiner Spieler als das Fundament für deren späteren Triumph betrachtete. Seinem Team sei es gelungen, all das abzurufen, was für einen Sieg notwendig gewesen sei. Ja, sie hätten so ein bisschen an der Perfektion gekratzt. „Das ist wahrlich selten, doch umso schöner ist es, wenn es dann doch einmal gelingt, in allen Belangen zu brillieren“, schwärmte Schumann, der mit den Seinigen nun auf Tabellenplatz acht der Liga rangiert.

Besonders begeistert zeigte sich Schumann vom Agieren von Libero Evgeni Leis. Gleiches galt für Florian Schmidtke, der an diesem Tag zu seinem ersten Einsatz bei der 1. Mannschaft kam. Vor der Saison wechselte der Mittelblock von Tröbnitz gen Jena. „Er hat seine Sache sehr gut gemacht“, lobte der Coach seinen Schützling. Am Ende sei der Sieg jedoch der Tatsache geschuldet gewesen, dass sein Team auf allen Positionen zu überzeugen wusste. „Das war auch unser eigentliches Ziel. Wir wollten variabel agieren, sodass er für den Gegner schwer wird, uns auszurechnen.“

Der Sieg als solches sei sehr wichtig gewesen, zumal alle direkten Konkurrenten ebenfalls gepunktet hätten. Doch Schumann ist mit seinen Gedanken bereits im Januar, denn dann hat der VSV Jena gleich drei Heimspiele am Stück – und zwar alle gegen besagte direkten Konkurrenten. „Das wird die entscheidende Phase für uns in dieser Saison werden“, sagte Schumann, der jedoch nach der erfolgreichen Begegnung seiner Männer seine Volleyball-Seele noch nicht baumeln lassen konnte, schließlich hatte er ab 19 Uhr auch das Kommando über die Frauen in der Regionalliga inne, da David Nitschke verhindert war.

Es war also, wenn man denn so will, der vorerst erste Streich in Sachen Volleyball von Christian Schumann an diesem 14. Dezember.