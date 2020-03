Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VSV Jena: Verbale Katharsis im vierten Satz

Man kann David Nitschke nicht unterstellen, durch übertriebene Emotionalität am Spielfeldrand aufzufallen. Meistens verfolgt der VSV-Trainer das Geschehen geradezu stoisch mit verschränkten Armen und läuft dabei ein wenig von A nach B. So handhabte es Nitschke auch am Sonnabend im Sportkomplex Lobeda-West, als sich denn der VC Zschopau die Ehre in der Regionalliga gab. Als jedoch die Gäste aus dem Erzgebirge im vierten Satz zum zwischenzeitlichen 4:4 ausgleichen konnten, distanzierte sich Nitschke plötzlich von seiner gewohnten Trainer-Attitüde. In jenem Moment, als der Ball in der eigenen Hälfte landete, musste er schlichtweg seinen Unmut artikulieren. Gleich einem Geysir hatte er sich in verbaler Hinsicht kurzzeitig entladen. Danach war jedoch wieder Ruhe.

Bis dahin gab es für den Trainer recht wenig zu beanstanden. Sein Team hatte den ersten Satz mit 25:19 gewonnen, musste den zweiten indes mit 20:25 abgeben, was jedoch nicht weiter tragisch war, konnten seine Spielerinnen doch den dritten Satz mit 25:18 wieder für sich entscheiden. Es lief also im Großen und Ganzen, doch dann vermasselte sein Team den Auftakt des vierten Satzes. Doch die verbale Katharsis von Nitschke zeigte Wirkung, schließlich konnte sich der VSV so nach und nach ein Punkte-Polster erspielen, das in erster Linie einem druckvollen Aufschlag geschuldet war. Dieser habe Zschopau an einem soliden Spielaufbau gehindert und letztlich auch zu Fehlern verleitet. Als besagtes Polster irgendwann sechs Punkte (15:9) umfasste, lachte Nitschke zufrieden am Rand. Als der vermaledeite vierte Satz schließlich souverän mit 25:14 gewonnen werden konnte, wirkte Nitschke fast ein wenig selig, während aus den Boxen „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller erklang.

„Es war nicht einfach. Am vergangenen Spieltag haben wir ein sehr gutes Spiel gegen Chemnitz gemacht – und daran wollten wir heute anknüpfen. Ich denke, dass wir an dieser Erwartung etwas gescheitert sind“, resümierte David Nitschke. Nach dem dem ersten Akt habe Zschopau, das laut Trainer nicht in Bestbesetzung anreiste, im besser ins Spiel gefunden. Und daran bestünde eben die VSV-Crux, denn unbeständige Gegner würden seinem Team schlichtweg nicht liegen. „Wir brauchen ein Gegenüber wie Chemnitz, das uns von Anfang an fordert“, erläuterte der Trainer. Unorthodoxe Ballwechsel würden seine Mannschaft indes ein wenig aus dem Konzept bringen.

Nach dem Spieltag rangiert der VSV Jena aus Tabellenplatz zwei der Regionalliga, hat genauso viele Punkte (42) im Haben wie Tabellenführer L.E. Volleys. Nur was die Sätze betrifft, gibt es einen minimalen Unterschied: die Sachsen verfügen über 47 gewonnene Sätze, Jena indes über 46. Bei den abgegebenen Akten sind sie indes gleichauf: 17. Ergo: Man mischt gewaltig bei der Meisterschaft mit.