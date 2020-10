Wacker holt 2:2 beim Spitzenreiter Eilenburg

Eilenburg. Spannend war es. Wacker Nordhausen machte sein bestes Saisonspiel in der Oberliga und holte ein verdientes 2:2 beim Favorit FC Eilenburg. Ohne Zuschauer, wegen der gestiegenen Coronazahlen im Landkreis Nordsachsen, schockten die Südharzer den Spitzenreiter der Oberliga Süd. Erst traf Marco Ostmann (23.), dann Knopp (37.). Doch innerhalb von fünf Minuten nach der Pause gelang Eilenburg noch der Ausgleich.

Mit Erik Schneider feierte ein lange verletzter Spieler nach zweieinhalb Monaten ein prima Comeback. Trainer Philipp Seeland stellte den erfahrenen 23-Jährigen mit der Kapitänsbinde im zentralen Mittelfeld auf. „Erik soll den Laden zusammenhalten“, so Seeland vor der Partie. Mit Kapitän Vopel, Pietsch (beide 5. Gelbe) und Ortlepp (Rot) fehlten drei Abwehrspieler gesperrt. Dafür rückte Konrad Schneider an die Seite von Dhaliwal in der Innenverteidigung. Polotzek übernahm die rechte Außenbahn. Mit Ostmann bekam ein schneller A-Junior seine Chance im Angriff und nutzte sie.

Wacker begann mutig. Immer wieder gingen die Nordhäuser entschlossen in die Zweikämpfe. Der Spitzenreiter wirkte paralysiert. Ein Pass von Schneider rutschte durch die FCE-Abwehr und Youngster Ostmann nutzte die Chance. Heber über den Keeper und Jubel - 1:0 für Wacker (23.). Wer danach dachte die hoch favorisierten Gastgeber würden nun wütend angreifen, sah sich getäuscht. Wacker hatte das Spiel im Griff. Als Knopp nach seinen 18-m-Schuss den Abpraller versenkte, feierte die Bank und die Tribüne, auf der die gesperrten Spieler und Co-Trainer Ingo Görke Beifall klatschten (37.). Unglaublich -2:0! Mit diesem Resultat ging es in die Pause, weil Franz auf der Linie richtig stand und per Kopf rettete (45.+1).

Nach dem Pausenkrach zog Eilenburg an. Als Dhaliwal nach langem Ball das Kopfballduell verlor, sprang das Leder zum freistehenden Torjäger Bunge, der den 1:2-Anschluss erzielte (52.). Zu schnell fiel dann der Ausgleich. Nach Freistoßablage knallte Bunge den Ball aus 20 Metern hart ins lange Eck (57.). Bitter für Wacker. Nach einer guten Stunde war Eriks Schneiders Kraft erschöpft. Litzenberg kam. Wacker erholte sich fortan. Kirchner hätte im Konter das 3:2 machen müssen. Doch er versiebte völlig frei die große Gelegenheit (70.). Es ging hoch und runter, ehe der Punkt bejubelt werden konnte.