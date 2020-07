Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wacker Nordhausen lädt zum Probetraining ein

Für die kommende Saison sucht Wacker Nordhausen noch Verstärkung in den Jahrgängen 2008 und 2009 (U13).

Wer Lust hat, das Fußballspielen zu erlernen, kommt dienstags oder donnerstags 17 Uhr in den Albert-Kuntz-Sportpark. Alles, was dafür benötigt wird, sind Sportsachen und Lust am Fußball. Für Rückfragen steht das Trainerteam Marcus Bossog und Florian Thumann per E-Mail unter m.bossog@­wacker90.de zur Verfügung.

Auch die Jahrgänge 2012 und 2013 (U9) sind gefragt. Hier findet das Training immer mittwochs und freitags 15.30 Uhr im Albert-Kuntz-Sportpark statt. Für Rückfragen ist das Trainerteam Uwe Nebelung und Tim Rosenstock per E-Mail untertimrosenstock@gmx.de zu erreichen.