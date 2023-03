Wacker Nordhausen präsentiert neuen Chef-Trainer

Nordhausen. Der „Neue“ bringt Auslandserfahrung mit und saß erst kürzlich bei einem Oberliga-Konkurrenten auf der Bank.

Na, das ging jetzt aber mal richtig schnell. Kaum hat Matthias Peßolat den Stuhl des Cheftrainers geräumt, präsentiert die Klub-Führung um Präsident Torsten Klaus und Vize Philipp Hoinkis auch schon einen Nachfolger. Das sicherlich auch, weil der Schuh vor dem wichtigen Pokal-Spiel beim 1. SC Heiligenstadt mächtig drückt. Ganz zu schweigen von der äußerst prekären Tabellensituation in der Oberliga Süd.

Und in diesem Fall soll es jetzt die Jugend richten. Der erst 33-jährige Maximilian Dentz übernimmt mit sofortiger Wirkung das Traineramt bei den Nordhäusern. Mit Dentz tritt ein Trainer bei Wacker an, der nicht nur Inhaber der DFB-A-Lizenz ist, sondern auch trotz seiner Jugend auf einiges an Erfahrung zurückblicken kann. Seit zehn Jahren steht Dentz an der Seitenlinie.

Neuer Coach bringtAuslandserfahrung mit

Begonnen hat alles 2013 beim Fußballnachwuchs des TUS 1860 Magdeburg-Neustadt. Zwischen 2016 und 2019 war er als Co-Trainer und Video-Analyst in der Oberliga und Regionalliga, später als Cheftrainer beim VfB Germania Halberstadt in der Regionalliga Nordost tätig. Parallel dazu arbeitete er im Leistungsbereich des Nachwuchses beim Fußballverband Sachsen-Anhalt.

Nach einem Jahr als Cheftrainer bei Naestved Boldklub (1. Division Dänemark) holte die TSG Neustrelitz Dentz als Cheftrainer und Vereinssportlehrer zurück nach Deutschland.

Mit der TSG Neustrelitz feierte der Coach im Sommer 2022 den Fußball-Landespokaltitel Mecklenburg-Vorpommern. Was vermutlich seinen größten sportlichen Erfolg als Cheftrainer bedeutete.

Als Pokalsieger zog es den gebürtigen Magdeburger aus familiären Gründen zurück in seine Heimat. Zuletzt gab Dentz ein Kurzintermezzo von gerade mal 16 Spielen beim Oberligisten FC Einheit Wernigerode im Oberharz.

Die Vereinsführung um Klaus betonte bei der Vorstellung von Dentz extra, dass es sich bei dieser Personalie um eine Perspektiv-Verpflichtung handelt und Dentz – egal in welcher Liga – Trainer des FSV Wacker Nordhausen bleibt. Somit soll ausgeschlossen werden, dass auch bei einem akut drohenden Abstieg weitere Schnellschüsse getätigt werden.

Den Trainerstab verstärken wird zudem Christian Baethge. Der 35-jährige C-Lizenz-Inhaber wird nicht nur Matthias Dentz im Trainingsalltag unterstützen, sondern auch für die Spielbeobachtungen und die Gegneranalysen zuständig sein.