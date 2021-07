Wacker Nordhausen siegt zum dritten Mal in fünf Tagen

Siemerode. Im Fußball-Testspiel unterliegt Landesklässler Grün-Weiß Siemerode dem Nordhäuser Oberligisten mit 1:4

Mit 4:1 (2:0) siegte der Fußball-Oberligist Wacker Nordhausen am, Mittwochabend ein Testspiel beim Landesklässler Grün-Weiß Siemerode standesgemäß. Allerdings war die Partie besonders im zweiten Abschnitt umkämpfter als es das Ergebnis vermuten lässt. Nach dem Doppelschlag durch Kevin Schleisier (30.) und dem starken Lennart Liese (31.) sah die Elf von Trainer Philipp Seeland zur Pause wie der sichere Sieger aus, zumal die Hausherren, die auf Zugang Michal Wolanski (Heimaturlaub in Polen), Sandro Menge (arbeitsbedingt) sowie Dominik Lukac (Fußoperation) verzichten mussten, das Gehäuse von Torhüter Lucas Treiber nicht einmal in Bedrängnis brachten.

Das änderte sich nach dem Wiederanpfiff. Mit wesentlich größerem Elan und mehr Selbstbewusstsein kamen die Grün-Weiß zurück aufs Spielfeld, strebten energischer dem gegnerischen Tor entgegen. Den Flachschuss des überzeugenden Zugangs Mariusz Wolanski konnte Treiber nur abprallen lassen, sodass der schnelle Christian Apel keine Mühe hatte, den Anschlusstreffer zu erzielen.

Nun erlebten die 255 Zuschauer eine Partie, die nach einer einseitigen und an Höhepunkten armen ersten Halbzeit gehörig Fahrt aufnahm.

Traf der mit Verspätung eingetroffene und erst zur Pause eingewechselte Routinier Felix Schwerdt noch mit einem Volleyschuss nur die Oberkante der Querlatte des Siemeröder Tores, verfehlte auf der Gegenseite eine scharfe Hereingabe von Wolanski Freund und Feind.

Als Liese im Strafraum nicht entschieden gestört wurde und der gute Christoph Tauber seinen Schuss nur berühren konnte, führten die Südharzer erneut mit zwei Toren. Danach lag den heimischen Fans bei einem abgefälschten Freistoß sowie einem Kopfball von Wolanski sowie einem weiteren Kopfball des eingewechselten Lucas Schreiber der Torschrei auf den Lippen.

Aber anstatt des Anschlusstores fiel auf der Gegenseite fast mit dem Schlusspfiff das 1:4 – zuvor hatte noch der junge Wackeraner Felix Leibiger nur den Pfosten getroffen – durch den 20-jährigen Kevin Husung, der in der Jugend beim JFV Süd Eichsfeld und SC Heiligenstadt spielte und sich in der Rolandstadt sehr wohlfühlt. „Ich war mit der Vorstellung meiner Elf nicht sonderlich zufrieden, allerdings war es das dritte siegreiche Spiel in fünf Tagen“, so Wacker-Trainer Seeland, der acht Akteure nicht dabei hatte.