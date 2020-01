Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wacker-Spiel in Bischofswerda fällt aus

Wacker Nordhausens zweites Regionalliga-Punktspiel in diesem Jahr wurde jetzt abgesagt. Nach der Nachholpartie gegen Babelsberg fällt auch die für Sonntag geplante Auswärtspartie beim Tabellenletzten in Bischofswerda dem schlechten Wetter zum Opfer. Der Rasen im Sportpark an der Wesenitz sei nach den Regenfällen der vergangenen Tage nicht bespielbar, so der Verein.

„Eine Woche mehr Training schadet da in unserer Situation sicher nicht“, erklärte Wacker-Trainer Tino Berbig. Stepan Kores ist nach seiner Zahn-OP im Team zurück. „Stand Donnerstag“ habe sich auch kein weiterer Spieler bei Wacker abgemeldet oder dies angekündigt, so Berbig. Langzeitverletzt sind weiter die beiden Eichsfelder Christoph Göbel (Innenbandriss im Knie) und Leon Gümpel (Muskelbündelriss im Oberschenkel). „Sonst gibt es nur kleinere Blessuren. Die Jungs aus dem Oberligateam haben sich an die Intensität inzwischen auch gewöhnt“, sagte Berbig. Ein Teil der Mannschaft trainiere zweimal, der Rest einmal pro Tag - so oft es gehe auch auf Naturrasen. Ein Testspiel sei am kommenden Wochenende wegen der Kürze der Zeit nicht geplant. Nächster Termin ist dann der 7. Februar (19 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Fürstenwalde. Das könnte dann im Albert-Kuntz-Sportpark auf Kunstrasen unter Flutlicht stattfinden, denn die Partie ist kein Sicherheitsspiel. Den Knockout des FC Rot-Weiß Erfurt bedauert Berbig. „Ich habe keine Zeit mich mit Rot-Weiß zu beschäftigen, aber ich hätte es gern gesehen, wenn sie weitergespielt hätten. So steht Erfurt zwar als Absteiger fest, aber uns fehlen drei Punkte vom 1:0-Sieg im Herbst gegen Rot-Weiß“, sagte der ehemalige Torwart, der bei Wacker nach der Insolvenz der Profiabteilung als Trainer und Sportlicher Leiter arbeitet.