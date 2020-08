Walschlebens Torjäger Köllner: „Lieber mehr Tore vorbereiten als selbst erzielen“

Walschleben. Mit altem Angriffsmotor, jedoch frischen jungen Spielern und neuem Trainer will Fußball-Landesklässler Walschleben die Spielklasse halten.

In vielen Fußballmannschaften gibt es diesen einen herausragenden Spieler, an den jeder Kontrahent bei der Erwähnung des Teams sofort denkt. Im Fall des Landesklasse-Aufsteigers Empor Walschleben heißt er seit Jahren Kevin Köllner – nicht erst seit seinen 38 Toren in 28 Partien der Kreisoberligasaison 2017/18. Ein Wert, mit dem Köllner die Torjägerkrone der höchsten Spielklasse im Fußballkreis Erfurt-Sömmerda das erste Mal – dafür mit haushohem Vorsprung – ergattert hatte.