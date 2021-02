Wenn er über Fußball erzählt, ist Heinz Hoßfeld in seinem Element. Genauer gesagt, über den Ruhlaer Fußball, den er seit fast sieben Jahrzehnten miterlebt hat und noch immer mitprägt. Er war Torhüter, Feldspieler, Betreuer, zwischenzeitlich auch mal Trainer und ist bis heute Vorstandsmitglied, Platzwart und Busfahrer. Um es kurz zu sagen, „Mädchen für alles“.

Am heutigen Samstag, 6. Februar, feiert Heinz Hoßfeld seinen 80. Geburtstag, coronabedingt anders als geplant. „Am Abend zuvor wollte ich eigentlich mit meinen Freunden Musik machen und am nächsten Tag groß mit den Fußballern feiern. Schade, dass daraus nichts wird“, sagt Hoßfeld. Die Volksmusik ist seine zweite Leidenschaft. Bei vielen Familienfeiern oder Frühschoppen hat er mit Akkordeon, Gesang und seinem Humor schon für gute Laune gesorgt.

Hoßfeld ist eine Institution in Ruhla und mit einem bemerkenswertem Gedächtnis ausgestattet. Ohne lange überlegen zu müssen, nennt er die nächsten runden Geburtstage ehemaliger oder aktiver Spieler. Er kennt alle Daten. Ehe die Internet-Spielberichtsbögen eingeführt wurden, hat Hoßfeld jahrelang als Mannschaftsleiter fein säuberlich Aufstellung und Geburtsdaten ins Protokoll eingetragen.

Hoßfelds Fundus ist riesig, einlebendiger Schatz an Erinnerungen

„Da vergisst man diese Zahlen nicht mehr", erzählt der Jubilar, der ein wandelndes Lexikon des Ruhlaer Fußballs ist. Manch eine Episode schildert er, als wenn es gestern passiert wäre. Beispielsweise wie er mit Motor Nord Ruhla 1964 auf kuriose Weise in die Kreisklasse abstieg. „Wir hatten gegen Farnroda gewonnen und eigentlich die Klasse gehalten. Herbert Schumacher hatte am 1. Mai ordentlich einen gezwitschert, ging Samstag nicht zur Arbeit, spielte am Sonntag aber mit. Rückwirkend ließ er sich am Montag krankschreiben.“ Motor Süd Ruhla, wo Schumacher vorher spielte, steckte dies dem Verband. „Die nahmen uns die Punkte ab. Und am Ende sind wir nach einem Entscheidungsspiel gegen Schlotheim abgestiegen“, so Hoßfeld.

Ebenso noch vor Augen hat er das einige Monate später folgende rühlsche Stadtderby zwischen Motor Nord und Motor Süd. Erstmals spielte der junge Torhüter Hoßfeld vor mehr als 1000 Zuschauern. Genau erinnert er sich, wie es schon in der zweiten Minute hoch herging und wer die Protagonisten waren.

„Dieter Liebetrau trat gegen Walter Spengler nach, Schiedsrichter Walter Klee schickte ihn vom Feld. Das spielte uns natürlich in die Karten. Wir gewannen 5:0.“ Im Jahr danach schlossen sich die Rivalen zur Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Ruhla zusammen. Stundenlang könnte Hoßfeld eine Anekdote nach der anderen erzählen, sein Fundus ist riesig, ein lebendiger Schatz an Erinnerungen.

Geboren wurde Heinz Hoßfeld 1941 in Trusetal. Nach dem Krieg kehrte seine Mutter mit ihm nach Ruhla zurück. Seine aktive Laufbahn begann er in der Schülermannschaft von Motor Nord. Seinen ersten Spielerpass, ausgestellt am 15. September 1953, hat er zusammen mit unzähligen Erinnerungsstücken aufbewahrt.

Ruhlas Aufstiegsmannschaft von 1974: Unterm Pfeil Heinz Hoßfeld. Foto: Mike El Antaki

Als 17-Jähriger schaffte er den Sprung ins Männerteam und „schon mit 18 war ich Kapitän", sagt Hoßfeld stolz. Ein Höhepunkt seiner aktiven Zeit war das Testspiel gegen die Nationalmannschaft der DDR im August 1966. Hoßfeld hielt mit seinen Paraden das Spiel beim 0:2 lange offen. Zum Aufstiegshelden avancierte er 1971, als er im Relegationsspiel in Bad Langensalza einen Elfmeter abwehrte und Ruhla in die Bezirksklasse kletterte.

So wurde der TSG-Höhenflug, der schnurstracks in die DDR-Liga führte, erst möglich. Einer seiner Teamkollegen war dann Gerd Stieler. „Der beste Fußballer, den Ruhla je hatte. Allein wegen ihm kamen 500 Zuschauer", sagt Hoßfeld über den 1997 verstorbenen früheren Oberliga-Akteur.

Bis 1976 hütete der kräftige Schlussmann das Ruhlaer Gehäuse, ehe er praktisch nahtlos den Mannschaftsleiterposten übernahm. Als dann Aufstiegstrainer Hans Säckel seinen Hut nahm, bewies Hoßfeld auch Qualitäten als Coach. 1980/81 führte er im Trainergespann mit Manfred Jatzek die TSG Ruhla erneut in die zweithöchste Spielklasse.

Im 1990 gegründeten Erbstromtaler Fußballclub 08 (EFC) übernahm Hoßfeld schließlich den Posten des Sportwarts. Er zog im Hintergrund die Fäden, gewann Sponsoren und lotste Neuzugänge ins Bergstädtchen. Nicht umsonst galt er oft als heimlicher Vereinschef.

An ein Aufhören hat er nie gedacht. Er lebt für den Fußball und den Verein. Dies half ihm auch private Schicksalsschläge zu überstehen. Noch immer ist er als Geschäftsführer wichtiger Teil des Vorstands. Er organisiert die Versorgung bei den Heimspielen, kreidet die Plätze ab, steuert bei Auswärtspartien den Mannschaftsbus und managt viel. „Heinz ist die Seele des Vereins“, fasst es Vereinsvorsitzender Sven Bartko zusammen. Er weiß, was der EFC an Hoßfeld hat.

Hoßfelds mit Herzblut ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit wurde durch zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt: Geehrt wurde der Ruhlaer unter anderem mit der Ehrennadel des Deutschen Fußball-Verbandes der DDR in Gold, der Ehrennadel des Thüringer Fußball-Verbandes in Gold sowie der Ehrennadel des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes in Bronze.

Angesichts der vielen Erlebnisse und großen Erfolge, ist es verständlich, dass Heinz Hoßfeld oft von der „guten alten Zeit“ schwärmt. Mit der Einstellung vieler Kicker aus der heutigen Fußballergeneration tut er sich zwar schwer, doch seit das Vereinsleben auf Eis liegt, hat er feststellen müssen: „Die Arbeit für den EFC und die Jungs fehlen mir wirklich sehr.“

Wann er mit den Spielern in großer Runde auf seinen 80. Geburtstag anstoßen kann, ist ungewiss. Sicher ist aber, dass Heinz Hoßfeld dann den einen oder anderen Schwank aus der Ruhlaer Fußballgeschichte erzählen wird.