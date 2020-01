Symbolische Scheckübergabe vor mehr als 2.500 Zuschauern in der Werner-Aßmann-Halle. Links Rolf Ries, Vorstand der Wartburg-Sparkasse.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warmer Regen für junge Eisenacher Handballer

Große Freude in der Nachwuchsabteilung des ThSV Eisenach! Aus dem Zweckertrag des PS-Los-Sparens der Wartburg-Sparkasse erhielt der ThSV Eisenach für seine Talente eine Zuwendung von 5.000 €. Unter donnerndem Beifall von über 2.500 Zuschauern beim jüngsten Zweitbundesliga-Heimspiel überreichte Rolf Ries, Vorstand der Wartburg-Sparkasse, an ThSV-Präsident Shpetim Alaj und ThSV-Vereinsgeschäftsführer Roberto Trautmann im Beisein mehrerer junger Handballtalente den symbolischen Scheck. Mit dabei auch Louis Kleinschmidt, der Torhüter der männlichen Jugend B, die in der Mitteldeutschen Oberliga ihrer Altersklasse aktuell den 3. Platz belegt, noch vor dem SC Magdeburg und mit nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer SC DHfK Leipzig.

„Wir sind für diese großzügige Zuwendung sehr dankbar. Sie hilft uns, die Arbeit mit unseren Talenten zu intensivieren. Neben dem sportlichen Aspekt erfüllen wir auch eine wichtige soziale Aufgabe. Die Wartburg-Sparkasse gehört seit vielen Jahren zu unseren treuen Partnern. Wir sind auf diese Partnerschaft stolz“, betonte ThSV-Präsident Shpetim Alaj. Während der symbolischen Scheck-Übergabe wurden auch acht Trikots des ThSV-Zweitbundesligateams mit dem Logo der Wartburg-Sparkasse aus den Begegnungen gegen den HC Elbflorenz verlost. Acht Glückskinder des Tages zogen während der Halbzeitpause aus der Lostrommel die Gewinner. Die Gewinne werden auf dem Postweg zugestellt.