Warum Camburgs Trainer Danilo Diller auf „Frühjahrs-Delle“ beim SV Rothenstein hofft

Camburg Die Fußballer des SV Eintracht Camburg haben sich als Tabellenführer der Kreisoberliga in die Winterpause verabschiedet.

Camburgs Trainer Danilo Diller, seit Sommer im Amt, weiß natürlich den Tabellenstand genau einzuordnen. „Ja, das stimmt, wir sind Erster. Allerdings hat Rothenstein ein Spiel weniger ausgetragen. Ich gehe davon aus, dass sie den Nachholer gewinnen und dann haben sie zwei Punkte mehr als wir auf dem Konto“, sagte Diller.

Dass der Abstand nur gefühlte zwei Punkte beträgt, war nach dem ersten Direkt-Duell am 8. Oktober und der empfindlichen 2:6-Pleite in Rothenstein nicht abzusehen.

Diller hatte nach diesen 90 Minuten den Wunsch formuliert, dass der Punkte-Rückstand bis zum Jahreswechsel nicht zweistellig sei. Das passierte nicht. Knackpunkt war wohl die Partie gegen den FSV Schleiz II gewesen – eine Woche nach dem Debakel gegen Rothenstein.

„Das waren zwei ganz wichtige Siege“

„Da haben wir einen 0:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg gedreht. Die Woche drauf konnten wir 1:0 in Eisenberg gewinnen. Das waren zwei ganz wichtige Siege“, sagte Diller.

Die gewünschten Verstärkungen bis zum Start in die Rückrunde wird es wohl nicht geben. „Ich bin mit einigen Spielern in Kontakt. Die meisten von ihnen wollen aber am liebsten gleich in der Landesklasse spielen. Deshalb werde ich die Gespräche wohl auf den Sommer verschieben müssen - vorausgesetzt, dass wir die sportliche Qualifikation schaffen.“

An besagtem Ziel, ab Herbst 2024 mit der Eintracht in der zweithöchsten Spielklasse Thüringens zu spielen, wie zuletzt vor gut zehn Jahren in der Spielzeit 2014/15, hält Diller jedoch fest. „Ganz klar. Ich will mit dieser Mannschaft aufsteigen.“

Mit William Rudakoff steht indes ein Rückkehrer zur Verfügung. „Er hat zuletzt auch schon mittrainiert“, sagte Diller. Nicht so gut sieht es dagegen mit der Genesung von Jakob Kurschel aus. „Bei ihm fühlt es sich an wie am ersten Tag nach der Verletzung.“

Auch mit Leistungsträger und Top-Torjäger Paul Dietzel (im Vorjahr erzielte er 34 Treffer) plant Diller in dieser Saison nicht mehr. Dietzel musste Anfang September im Freundschaftsspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena (0:11) mit Kreislaufproblemen ins Jenaer Universitäts-Klinikum eingeliefert werden. „Paul ist immer da. Er schaut auch beim Training zu. Er ist durch und durch Camburger. Paul braucht aber noch Zeit.“

Diller hofft im Zweikampf um die Meisterschaft auf die „Frühjahrs-Delle“ bei den Rothensteinern. „In dieser Zeit des Jahres hat das Team immer so seine Probleme. Da lassen sie oft Punkte liegen.“

Am 6. Februar ist Trainingsauftakt in Camburg. Am ersten März-Wochenende plant Diller ein Trainingslager, ehe es am 9. März zum ersten Pflichtspiel des Jahres 20224 gegen den VfR Bad Lobenstein II kommt.