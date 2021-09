Stuttgart Vor einem Jahr reiste das DFB-Team mit dem Flugzeug von Stuttgart nach Basel. An den Aufschrei wird Oliver Bierhoff nun erinnert.

Rund 220 Kilometer liegen zwischen dem Waldhotel in Stuttgart und dem Radisson-Blu-Hotel in Sat. Gallen – also zwischen dem Vorbereitungslager der deutschen Fußballnationalmannschaft und der Herberge, wo sie nach dem Länderspiel gegen Liechtenstein am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) unterkommen wird.