Warum die Nations League nicht unterschätzt werden sollte

Bundestrainer Joachim Löw bei der Ankunft am Teamhotel in Degerloch am Montag.

Vor der zweiten Auflage hat die Europäische Fußball-Union Uefa ihre Nations League noch einmal angepasst. Statt in Dreier- wird nun in Vierergruppen gespielt, was auch der deutschen Nationalmannschaft zugutekommt: Bei der Erstauflage des Turniers war sie nach Niederlagen gegen Frankreich und die Niederlande eigentlich abgestiegen, nun aber bleibt sie in der A-Liga und spielt in den kommenden Monaten gegen Spanien, die Schweiz und die Ukraine.