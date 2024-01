Warum Wellinger vor dem Abschlussspringen im Vorteil ist

Bischofshofen Vor dem letzten Springen der Vierschanzentournee liegt Andreas Wellinger hinter Ryoyu Kobayashi – hat im Direktvergleich aber Vorteile.

Vor dem knappsten Vierschanzentournee-Finale seit sieben Jahren trennen Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi und Andreas Wellinger nur 4,8 Punkte – das sind knapp 2,67 Meter. „Das ist nix“, sagt Wellinger. Die Statistik spricht vor dem Duell in Bischofshofen (Samstag, 16.30 Uhr/ARD und Eurosport) um die Siegprämie von 100.000 Schweizer Franken und den berühmten Goldenen Adler allerdings eine andere Sprache. Ein Rückstand von mehr als vier Punkten wurde letztmals vor 30 Jahren beim Tournee-Finale aufgeholt, als Espen Bredesen mit unfairer Hilfe seines Landmanns Lasse Ottesen noch den deutschen Spitzenreiter Jens Weißflog überholte.

Andreas Wellinger glaubt trotzdem noch an den ersten deutschen Gesamtsieg seit 22 Jahren. Wie sind seine Chancen? Der direkte Vergleich der beiden Adler:

1. Ausgangsposition/Statistik

Ryoyu Kobayashi geht mit einem psychologisch wichtigen Vorsprung ins Tournee-Finale. Zudem hat er den Skisprung-Grand-Slam 2019 vor Markus Eisenbichler und 2022 vor Karl Geiger schon zweimal vor deutschen Springern gewonnen. Wellingers beste Tournee-Gesamtplatzierung war Rang zwei 2018. Auf seiner „Heimschanze“ in Bischofshofen – Wellinger reist oft aus Berchtesgaden zum Training an – war der Deutsche schon einmal Dritter (2018). Kobayashi hat hier 2019 schon gewonnen.

Vorteil für den Japaner, 1:0 für Kobayashi

2. Ski/Anfahrtsgeschwindigkeit

Ryoyu Kobayashi springt Ski der Marke BWT. Die sind pink, auffällig und farblich gewöhnungsbedürftig – genau wie der Mantel, den der Japaner nach den Springen trägt. BWT stellt die Sprungski in Zusammenarbeit mit der österreichischen Marke Fischer her – einer Traditionsmarke, die bei der Vierschanzentournee durch Geschwindigkeitsprobleme in der Anfahrt auffiel. Andreas Wellinger war in diesem wichtigen Bereich mit seinen Van-Deer-Latten – der von Red-Bull-Technologie unterstützten Firma der Alpin-Legende Marcel Hirscher – meist deutlich schneller als sein japanischer Erzrivale unterwegs. Bei Wellingers Tournee-Auftaktsieg in Oberstdorf waren es in zwei Sprüngen insgesamt 1,9 Stundenkilometer. Pro km/h mehr in der Anfahrt sind bei gleicher Sprungleistung fünf Meter mehr drin – und die Finalschanze in Bischofshofen hat einen extrem langen Anlauf.

Klarer Vorteil für Wellinger, 1:1

3. Absprung

Die deutschen Skispringer setzen traditionell von ihrem Flugstil auf einen kräftigen Absprung. Eine Komponente, die durch die Regelveränderungen vor der Saison mit engeren Anzügen noch deutlich wichtiger geworden ist. Wellinger hat sich vor dieser Saison noch einmal verbessert: Er springt aus dem Stand etwa 60 Zentimeter hoch. Deshalb schwebt er nach dem Absprung bei einem guten Sprung immer sehr hoch in der Luft. Kobayashi hat dagegen eine flachere Flugkurve – er setzt nach dem Absprung darauf, möglichst schnell in eine perfekte Fluglage zu kommen und nimmt mehr Geschwindigkeit mit. Beide Ansätze funktionieren, im Absprung geht der Punkt jedoch an Wellinger.

2:1 für den Deutschen

4. Flug

Andreas Wellinger ist als „intuitiver Skispringer“ ein echtes Flugtalent. Doch Ryoyu Kobayashi toppt im Flug auch durch seinen blitzschnellen Absprung-Übergang und sein außergewöhnliches Gefühl alle anderen Skispringer dieser Welt. „Technisch und fliegerisch macht Ryoyu allen etwas vor“, sagt der letzte deutsche Tournee-Gesamtsieger Sven Hannawald.

Deutlicher Vorteil für Kobayashi, 2:2

Familiäre Unterstützung: Ryoyu Kobayashi (links) feiert nach dem dritten Springend er Vierschanzentournee in Innsbruck die Übernahme der Gesamtführung mit seinem Bruder Junshiro Kobayashi. Foto: Georg Hochmuth / AFP

5. Nervenstärke/Persönlichkeit

Beide Adler haben schon gezeigt, dass sie Großereignisse gewinnen können: Wellinger ist Doppel-Olympiasieger und zweimal Mixed-Weltmeister, Kobayashi hat nur einmal Olympia-Gold und keinen WM-Titel, dafür aber zwei Tournee- und Gesamtweltcup-Siege auf dem Konto. Beide sind Familienmenschen, die aus sportlichen Großfamilien stammen. Eher offene und lockere Typen, die zum Beispiel auf Instagram ihre Fans begeistern (Wellinger 156.000 Follower, Kobayashi 133.000). Wellinger liebt gutes Essen und Genuss, Surfen und Reisen. Der selbsternannte „Neo-Japaner“ Kobayashi schnelle Autos, Schuhe und riskante Aktivitäten wie Bungee-Jumping.

Unentschieden in diesem Bereich: 3:3

6. Fans/Team

Schon beim Tourneespringen von Innsbruck waren Papa, Schwester, Schwager und ein Spezl von Wellinger an der Schanze, beim Finale in Bischofshofen wird es ganze Delegation von Familie und Freunden sein plus Tausende deutscher Anhänger. Dazu hat der deutsche Hoffnungsträger ein perfektes deutsches Team von Bundestrainer Stefan Horngacher bis zu Material-Guru Erik Simon an seiner Seite. Kobayashi hat sich sein eigenes „Team ROY“ zusammengestellt mit seinem finnischen Erfolgscoach Janne Väätäinen an der Spitze – ungewöhnlich in Japan, wo Skispringer traditionell in großen Firmen-Teams angestellt sind. Dazu hat er seinen großen Bruder Junshiro, der im Mittelfeld mitspringt, immer an seiner Seite. Fans werden Kobayashi beim Tournee-Finale wohl keine unterstützen – dafür hat er aber viel weniger Druck als Wellinger, auf dem die Erwartungen von ganz Skisprung-Deutschland nach 22 Jahren ohne Gesamtsieg lasten. Wellingers Antwort auf die Frage, warum Kobayashi so gut fliegt: „Vielleicht, weil er weniger reden muss als ich.“

Insgesamt Remis, 4:4

Von der Unterstützung getragen: Andreas Wellinger wird bei allen Stationen der Vierschanzentournee lautstark von deutschen Fans angefeuert. Foto: Daniel Kopatsch / Getty Images

7. Kampfgeist

Kobayashis Karriere ging mit kleineren Rückschlägen fast geradeaus nach oben. Wellinger machte dagegen nach seinem frühen Aufstieg zum Olympiasieger mit 18 ganz schwere Zeiten durch. Horror-Sturz 2014, Kreuzbandriss 2019 und weitere Verletzungen wie ein Schlüsselbeinbruch beim Surfen. Wellinger kam jedoch immer zurück: „Ich habe immer wieder mal paar auf den Deckel gekriegt. Aber Jammern hilft nichts – nur kämpfen um meine große Leidenschaft Skispringen.“ Das gilt auch für das Tournee-Finale.

Klarer Vorteil Wellinger,Endstand 5:4 für den Deutschen