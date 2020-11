Nationalmannschaft Was wird nun aus dem DFB-Team nach dem 0:6 in Spanien?

Kurz nachdem die DFB-Chartermaschine in München am Mittwochmittag gelandet war, hieß es Abschied nehmen. Die Nationalspieler von Bundestrainer Joachim Löw reisten zu ihren Bundesliga-Klubs weiter – mit der traurigen Gewissheit im Gepäck, dass sie am Vorabend in Sevilla für einen geschichtsträchtigen Abend der schlimmsten Sorte gesorgt hatten.