Wasserspringer Barthel erreicht Halbfinale vom Turm

Wasserspringer Timo Barthel hat in Tokio das Halbfinale erreicht.

Tokio. Wasserspringer Timo Barthel hat das Halbfinale bei den Olympischen Spielen vom Turm erreicht. Barthel erhielt für seine sechs Sprünge in Tokio 395,70 Punkte. Das reichte für den 13. Platz.

Der zweite deutsche Starter, der erst 16 Jahre alte Jaden Eikermann, schied dagegen im Vorkampf aus. Seine Sprünge aus zehn Metern Höhe wurden mit 330,75 Zählern bewertet. Er belegte Rang 21. Erster des Vorkampfes wurde der Chinese Yang Jian mit 546,90 Punkten. Die besten 18 Springer kamen eine Runde weiter.

Eikermann ist der jüngste Olympia-Teilnehmer im Team des Deutschen Schwimm-Verbands in Japan. Wie der Gymnasiast feierte auch der neun Jahre ältere Barthel seine Premiere bei den Sommerspielen. Auf dem Weg zum großen sportlichen Höhepunkt ließ sich der Athlet aus Halle/Saale auch von einer Corona-Erkrankung im vergangenen Winter nicht aufhalten. Das Halbfinale findet in der Nacht zum Samstag, das Finale am Samstagmorgen um 8.00 Uhr (MESZ) statt.

