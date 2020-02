Weida patzt gegen Stadtroda

Wenn einer misslungenen Generalprobe eine erfolgreiche Premiere folgt, dann konnte auch Weidas Trainer David Kwiatkowski der 2:4-Niederlage der Osterburgstädter im letzten Testspiel gegen den Landesklassisten Grün-Weiß Stadtroda etwas Positives abgewinnen.

Wieder mussten die Hausherren auf dem heimischen Kunstrasen auf einige Stammkräfte verzichten. Kai Schumann und David Oxenfart fehlten ebenso wie Neuzugang Julius Grabs, der immer noch an den Folgen seiner Nasenbeinfraktur laboriert. Auch Torjäger Tim Urban konnte erkältungsbedingt erst nach dem Seitenwechsel ran. Dafür stand mit Pascal Kache ein A-Junior erstmals in der Weidaer Startformation, der seine Sache recht ordentlich machte.

„Nachdem wir letzte Woche die Partie gegen Schleiz absagen mussten, stehen wir bei nur drei Testspielen, was mit Sicherheit nicht optimal ist, aber nicht zu ändern. Wir haben heute einiges ausprobiert und dabei ziemlich viele Schwächen offenbart. Den Gegner haben wir zu seinen Toren förmlich eingeladen, entweder durch Fehlpässe, schwaches Zweikampfverhalten und schlecht verteidigte lange Bälle. Daran müssen wir arbeiten“, äußerte sich Trainer David Kwiatkowski nach dem Abpfiff.

Die Stadtrodaer Führung durch Simon Fuchs (7.) hatte der Gastgeber postwendend durch Domenic Knoll egalisieren können - 1:1 (10.). Mitte der ersten Hälfte traf Simon Fuchs nach einem Rückpass von der Grundlinie zum zweiten Mal ins Schwarze (24.). Wieder lagen die Grün-Weißen vorn, die auch nach Wiederbeginn zunächst den Ton angaben.

Nach weiteren Treffern von Florian Klinger (50.) und Marian Rennert (66.) drohte den Weidaern eine schmerzliche Niederlage, zumal Tom Stempler noch die Lattenunterkante traf. Erst kurz vor Schluss betrieb Tim Urban Resultatskosmetik. Nachdem Domenic Knoll den Ball passieren lassen hatte, vollendete der Angreifer zum 2:4-Endstand (85.).

„Grundsätzlich ist mir vor dem Rückrundenstart nicht bange. Die Spieler ziehen im Training gut mit, doch sind derzeit die Leistungen in Training und Spiel noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Unser Kader ist groß genug. Auch die Qualität stimmt. Jetzt müssen wir nur alle fit bekommen“, meint David Kwiatkowski. Ob nächste Woche in Sonneberg gespielt werden kann, steht in den Sternen. Ab Mittwoch ist im Thüringer Wald Schnee angesagt. Zuvor regnet es. Ein Kunstrasen steht in der Spielzeugstadt nicht zur Verfügung.