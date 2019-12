Pößneck. Einen bilderreichen Ausflug in die Heimatgeschichte des Ortes unternahmen vergangene Woche die Teilnehmer der Seniorenweihnachtsfeier des VfB 09 Pößneck.

Weihnachtsfeier des VfB 09 Pößneck: „Es muss nicht immer Fußball sein“

Einen bilderreichen Ausflug in die Heimatgeschichte des Ortes unternahmen vergangene Woche die Teilnehmer der Seniorenweihnachtsfeier des VfB 09 Pößneck. Im Vereinsheim des Sportparks Warte unterhielt Fotografenmeister Helmut Peterlein unter dem Motto „Pößneck, wie es früher war“ die 19 Gäste der feierlichen Runde, die der Einladung von Manfred Lindenberg gefolgt waren.

Der rührige Fußballfunktionär organisiert die Feier seit 1993, als das Vereinsheim in der Sportstätte eingeweiht worden war. Zu DDR-Zeiten sei man in kleinerer Runde aus gleichem Anlass zusammengekommen, sagte der 80-Jährige. „Es sind Legenden des Pößnecker Fußballsports, die sich hier einmal im Jahr treffen“, weiß Lindenberg, der auf seiner Einladungsliste nicht nur Ehrenmitglieder, sondern zugleich einige verdienstvolle langjährige Helfer stehen hat.

Für Günter Schütz ist die Feierstunde bei Kaffee, Stollen und Schnittchen sowie kleinen Geschenken ein willkommenes Wiedersehen mit ehemaligen Aktiven, mit denen er seit 1952 gemeinsam Fußball spielte. Der Austausch unter den anwesenden Fußball-Oldies umfasst alljährlich Vereins- und Sportpolitik. Gesprochen wird aber auch über Gott und die Welt und damit nicht nur über das runde Leder. Manfred Lindenberg trauert ein wenig der jüngeren Vergangenheit nach, konnte er doch bei einer vergangenen Weihnachtsfeier bis zu zehn Witwen verstorbener Funktionäre und Spieler begrüßen. „Später waren es nur noch zwei, da leider nach und nach auch die Frauen an der Seite der ehemaligen Fußballer verstorben waren.“

Die Grüße des VfB-Vorstandes überbrachte Rudi Wohlfahrt, der eingangs dem Organisator der Runde dankte und sich dessen Wünschen nach einem frohen Weihnachtsfest und einem guten Jahr 2020 in bester Gesundheit für die Senioren anschloss. Rudi Wohlfahrt, der jedem Anwesenden einen Fotokalender des Vereins überreichte, teilte aus aktuellen Anlass mit, dass der Fortbestand des Sportparks Warte für die kommenden Jahre gesichert sei und lud aus diesem Anlass alle Fußballfreunde ein, an der Verschönerung der Pößnecker Sportstätte mitzuwirken. „Wir haben wieder einen gesunden Verein und brauchen möglichst viele Helfer, die an der weiteren positiven Entwicklung mitwirken.“

Als fleißige Helfer wirkten bei der Weihnachtsfeier Erika Hüttner und Rosi Pilecki. Initiator Manfred Lindenberg betreut darüber hinaus ehemalige Ehrenamtliche in Ostthüringen, die zweimal jährlich als „Traditionstreff Ostthüringen“ zusammenkommen. Außerdem würdigt er Verbandsfunktionäre sowie frühere Nationalspieler zu runden Geburtstagen mit einer Ehrentafel und einem Präsentkorb.