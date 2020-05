Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimar Triathlon-Nachwuchs in gutem Trainingszustand

Der zweite Wettkampf des während der Coronakrise neu ins Leben gerufenen Wettkampfformates „Quarantathlon“ wurde am vergangenen Wochenende als Duathlon absolviert. Das Interesse an diesem Wettkampf, bei dem jeder Sportler für sich unterwegs ist, ist weiterhin sehr groß, wie Christian Bachmann vom Weimarer VR-Bank Juniorteam informierte.

Quer durch alle Altersklassen – von den Schülern bis zu den Ambitionierte – nahmen Athleten daran teil, darunter auch die Goethestädter. Auch wenn kein direkter Vergleich vorhanden ist, jeder kann sich sein Streckenprofil selber heraussuchen – nur die Distanz ist bei allen gleich. So geht jeder an seine Leistungsgrenzen. „Der Trainingszustand der Athleten ist sehr gut", sagt Bachmann, der Verantwortliche der Mannschaft. So war zum Beispiel der Radweg von Weimar nach Mellingen eine ideale Wettkampfstrecke. Von früh morgens bis zum Abend konnte man hier immer wieder einzelne Athleten sehen, die die Strecken absolvierten. Auch ist die Unterstützung der Eltern sehr groß. Sie fungieren als Betreuer, Zeitnehmer oder als Trainings- und Wettkampfpartner. Trotzdem hoffen alle, dass man sich in dieser Saison noch einmal zu einem regulären Wettkampf trifft, um die Kräfte zu messen, fügte Bachmann abschließend an.