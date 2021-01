Weimarer als Amtswalter bei den Olympischen Spielen 1936

Von dem Wintersportexperten und Mitgründer des Thüringer Skiverband, Dr. Lothar Köhler, stammt dieses Foto von Hermann Eitel bei einem Lehrgang in Gehlberg. Köhler hatte als junger Assistent an der Uni Jena Eitel noch persönlich kennengelernt und dieses Foto geschenkt bekommen.

Weimar. Aus Weimar kamen nicht nur erfolgreiche Sportler, sondern auch „Sportfunktionäre“, die auf nationaler und internationaler Ebene einen guten Namen hatten. Zu DDR-Zeiten wurde vor allem Willi Henkel, der viele Jahre (1954 bis 57 und 1968 bis 90) Präsident des Deutschen Hockeysportverbands gewesen war, bekannt, da er mehrmals mit der Nationalmannschaft auf Auslandstournee war.

Sein bedeutendster Einsatz waren wohl die Olympischen Sommerspiele 1964 in Tokio, als die DDR-Hockeyspieler Deutschland vertraten. Die Deutsche Hockey-Mannschaft wurde als Teil der gesamtdeutschen Mannschaft von der DDR gestellt, die die innerdeutsche Ausscheidungsspiele gewonnen hatte. Das erste Spiel am 31. Mai 1964 in Berlin gewann die BRD 4:2, das Rückspiel in Jena am 14. Juni die DDR mit 1:0. Das Torverhältnis spielte zu diesen Zeiten noch keine Rolle, deshalb wurden zwei weitere Spiele vereinbart. Am 1. Juli in Jena gewann die DDR erneut 1:0 und das Rückspiel am 5. Juli in Berlin endete 2:2 unentschieden. Damit hatte sich die Mannschaft der DDR qualifiziert, kann man bei Wikipedia lesen. Wir werden in einem späteren Beitrag noch mal auf Willi Henkel zurückkommen.

Über Dr. Friedrich Tenner hatten wir früher schon mal berichtet. Er brachte es in den 1920er Jahren bis zum Präsidenten des Deutschen Skiverbandes (DSV) und zum Organisationschef internationaler Skiwettkämpfe.

Kaum bekannt ist Hermann Eitel (1886 bis 1972?), der von 1934 bis 1945 in Weimar lebte und Turnlehrer am Realgymnasium, dem heutigen Schillergymnasium, war. Warum er in dem ansonsten hervorragend recherchierten Buch von Ehrhardt Naake „Von der Realschule zum Friedrich-Schiller-Gymnasium“ nicht erwähnt wird, ist rätselhaft.

Hermann Eitel wurde in Triptis geboren, sein Vater, ein Offizier, wechselte nach Gotha, wo er die Schule besuchte. Schon als Schüler gehörte er zu den bekannten Wintersportlern in Gotha, besonders im Eiskunstlauf trat er mehrfach in Erscheinung. 1907 tauchte sein Name auch in der Siegerliste eines Leichtathletikwettkampfs als Weitspringer (4,82 Platz drei) und 1912 als Teilnehmer ein Lehrgangs für Skilehrwarte in Neuhaus/Rw. auf.

Bereits 1909 hatte er seine Lehrerprüfung in Berlin unter anderem mit dem Besuch eines Kurses an der Landesturnanstalt Berlin abgelegt. Als Turnlehrer wurde er 1911 an der Realschule in Gotha angestellt. Im April 1914 stellte ihn die Universität Jena als Universitäts- Turn und Sportlehrer ein. Er war damit einer der ersten fest angestellten Turnlehrer an einer Universität im ganzen Deutschen Reich. Im August 1914 zog Hermann Eitel als Freiwilliger in den Kriegsdienst und wurde in der Schlacht von Langemark verwundet. Nach seiner Genesung kam er zur Fliegerersatzabteilung Gotha, legte die Feldpilotenprüfung ab und wurde Fluglehrer.

Nach dem I. Weltkrieg ging er zurück an die Landesuniversität in Jena und übernahm die Leitung der Ausbildung von Turn- und Sportlehrern und des Pflichtsports der Studenten. Mitte der 1920er Jahre taucht er fast zeitgleich mit Friedrich Tenner (Vorsitzender) als Lehrwart im Präsidium des Thüringer Wintersportvereins und später im Vorstand des Deutschen Skiverbandes auf. Ab da ist er nicht nur Lehrgangleiter für die Ausbildung von Skilehrern sondern auch regelmäßig Kampfrichter bei nationalen und internationalen Skiwettkämpfen. In Weimar ist er mehrfach als Kampfrichter bei Leichtathletikwettkämpfen eingesetzt, so zu den Jubiläums-Leichtathletik-Kampfspielen 1928 des SC Weimar 1903.

1929 wird ihm vom Thüringischen Volksbildungsministerium der Titel eines Universitäts-Oberturnlehrers verliehen. Der Ausschuss für Leibesübungen der Uni nominiert ihn als Direktor eines zu gründenden Instituts für Leibesübungen, was aber nicht zustande kam. Erst 1934, nach der Machtergreifung der NSDAP in Deutschland, wurde dieses Institut gegründet. Statt Eitel, wird der zu diesem Zeitpunkt in Weimar beim Stab des Reichsarbeitsdienstes tätige „stramme Nazi“ und „Blutordensträger“ Hans Ebert als Direktor eingesetzt.

Hermann Eitel, der im Oktober 1933 in die NSDAP eingetreten war, wohl auch um seine Stelle zu sichern, wird als Oberturnlehrer ans Realgymnasium nach Weimar abgeschoben. Nach eigenen Angaben von Eitel nach dem Krieg, erfolgte diese „Degradierung“ nach „§ 5 des Reichsgesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ weil er sich mit jüdischen Rechtsanwälten beim Tennis getroffen hätte. Nach Verkauf seines Hauses im Jenaer Kernbergviertel zog er mit seiner Frau und Tochter in Weimar in eine Wohnung in der heutigen Rainer-Maria-Rilke-Straße.

Über seine Tätigkeit an der heutigen Schillerschule ist wenig bekannt. Er wird in Weimar 1936 Vorsitzender des Wintersportvereins. Im gleichen Jahr ist er auch als Kampfrichter bei den Olympischen Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen eingesetzt, wo er als „Beauftragter ehrenamtlicher Amtswalter“ für die Organisation der Skisportwoche bei den Olympischen Winterspielen bezeichnet wird.

In einer Beurteilung für die Teilnahme an einer Führerschule des Berliner Hochschulinstituts für Leibesübungen wird ihm bescheinigt: Boxen: sehr eifrig; Fußball: theoretisch gut; Spiele: sehr eifrig und insgesamt: Taktgefühl und väterliche Führerfigur. Im Zweiten Weltkrieg wird er zwar eingezogen aber auf Grund seines Alters (53 Jahre bei Kriegsbeginn) für seine Arbeit an der Schule freigestellt. Als NSDAP-Mitglied wird er nach dem Einmarsch der „Roten Armee“ in Thüringen inhaftiert, wo, ist nicht überliefert. Vermutungen, dass er im Speziallager Buchenwald gewesen sein könnte, haben sich nicht bestätigt. Seine Frau Margarethe schreibt 1946 an das Ministerium in Weimar, dass ihr Mann in Gefangenschaft ist und die Wohnung in der heutigen Rilke-Straße von Russen besetzt wurde.

Ab 1947 lebte Herrmann Eitel dann in Gehlberg, wo sein Schwiegervater eine Thermometerfabrik hatte und ihn als Hilfsarbeiter beschäftigte. In den 1950er Jahren wurde er wieder im Schuldienst als Fachberater für den Sportunterricht eingesetzt.